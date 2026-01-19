Кремль через Медведчука відхилив мирні переговори щодо України – ISW

Медведчук заявив російським пропагандистам, що миру в Україні нібито не буде в 2026 році.

Кремль через Медведчука відкинув мирні переговори щодо України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, 22 ОМБр

Що сказав Віктор Медведчук:

РФ збирається досягти своїх початкових військових цілей

Український уряд є "нелегітимним"

Москва могла використати заяви Віктора Медведчука, звинуваченого в державній зраді проросійського політика і кума диктатора Володимира Путіна, щоб озвучити фактичну відмову від мирних переговорів. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Відзначається, що в інтерв'ю російському пропагандистському інформагентству ТАСС Медведчук заявив, що миру в Україні нібито не буде в 2026 році. Також він повторив наратив Кремля про те, що "час на боці Росії".

Крім того, в інтерв'ю Медведчук сказав, що Росія збирається досягти своїх початкових військових цілей. Також він заявив про те, що український уряд нібито є "нелегітимним" і відкинув можливість проведення виборів в Україні на будь-яких умовах, крім російських.

Аналітики нагадали, що Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово використовували ці ж наративи, щоб виправдати вторгнення в Україну. Вони вважають, що Кремль використовує Медведчука для того, щоб озвучити свою позицію, але не приписувати ці заяви уряду Росії.

Аналітики впевнені, що Москва використовує кума Путіна для того, щоб виправдати відмову від мирних зусиль щодо врегулювання війни в Україні. Вони підкреслили, що Медведчук дав інтерв'ю на тлі поточних мирних переговорів між США, Європейським Союзом і Україною щодо розробки мирного плану.

Нагадаємо, що 18 січня Віктор Медведчук дав інтерв'ю російському пропагандистському інформагентству ТАСС. У ньому він заявив, зокрема, що президент України Володимир Зеленський нібито "загнав себе в пастку".

Також кум Володимира Путіна заявив, що кордони Росії нібито можуть "простягатися далеко на захід України - аж до Івано-Франківської області". Він спробував пов'язати територіальну приналежність з мовою спілкування населення.

Крім того, Медведчук заявив, що в 2026 році в Україні нібито не буде миру. Він підкреслив, що Кремль хоче досягти своїх військових цілей.

Яка мета Путіна у війні - думка експерта

Як писав Главред, зміна підходу Вашингтона до війни стала переломним моментом, який оголив помилки колишньої стратегії стримування і змусив Захід інакше подивитися на справжні наміри Кремля. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

Вона підкреслила, що за часів адміністрації Байдена домінувала логіка уникнення ескалації через страх ядерного протистояння, тому багато кроків навмисно стримувалися, про що неодноразово згадували публічно.

"Стримували український наступ, ситуацію в Курській області, удари по Криму і багато іншого. Попередня американська адміністрація сподівалася, що вдасться досягти стану нестійкої рівноваги: коли Росія не може захопити Україну, але й Україна не може повністю витіснити російські війська до кордонів 1991 року. Багато хто думав, що війна не затягнеться так надовго", - додала вона.

Курносова припустила, що європейські країни не очікували, що Путін насправді готовий просуватися далі вглиб Європи, хоча про такі наміри говорили з самого початку і сам російський диктатор цього не приховував.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський доручив фіналізувати і передати для розгляду на найвищому рівні документ про гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів.

Раніше Віталій Шапран заявив, що російська влада досі здатна перекладати тягар військових витрат на бізнес і населення через податки, разові збори та інші непрямі механізми. Тому війна може тривати ще довго.

Напередодні Іван Ступак заявив, що в обговоренні закінчення війни сьогодні вже не йдеться про планування повернення України в найближчому майбутньому до кордонів 1991 року.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

