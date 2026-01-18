Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

Дії проводилися в рамках запланованих заходів щодо зміцнення позицій та обмеження активності противника.

ЗСУ зачищають позиції на сході / Колаж: Главред, фото 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Головне:

ЗСУ повернули під контроль майже кілометр території

ДШВ зміцнили позиції та обмежили активність противника

Тільки за одну добу на Покровській ділянці фронту українські підрозділи повернули під контроль майже кілометр території.

Про це йдеться в повідомленні в Facebook 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу КБР ДШВ.

У підрозділі пояснили, що дії проводилися в рамках запланованих заходів щодо зміцнення позицій і обмеження активності противника в зоні відповідальності.

З повітря операцію підтримували екіпажі безпілотників, які вели постійне спостереження, виявляли ворожі цілі та відстежували переміщення. Безпосередньо на місцевості працювали мобільні групи на квадроциклах — вони швидко просувалися і зачищали ділянку.

За підсумками операції район повністю взято під контроль, а противник втратив можливість використовувати його для укриттів і маневрів.

Аналітик про бої за Покровськ

На даний момент українська армія не має достатніх можливостей для відновлення контролю над Покровськом. Причина — нестача оперативних резервів і зосередження на цьому напрямку великого угруповання російських військ чисельністю близько 150 тисяч військовослужбовців. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгірьов. Він зазначив, що подальший розвиток подій навколо міста багато в чому буде визначатися ходом переговорів, оскільки військова ситуація зараз безпосередньо залежить від політичних домовленостей.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом. Українські сили проводять заздалегідь підготовлений маневр, реагуючи на флангові та тилові заходи російських підрозділів.

Нагадаємо, раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія залучила оперативний резерв, щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

