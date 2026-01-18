Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

Головне:
- ЗСУ повернули під контроль майже кілометр території
- ДШВ зміцнили позиції та обмежили активність противника
Тільки за одну добу на Покровській ділянці фронту українські підрозділи повернули під контроль майже кілометр території.
Про це йдеться в повідомленні в Facebook 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу КБР ДШВ.
У підрозділі пояснили, що дії проводилися в рамках запланованих заходів щодо зміцнення позицій і обмеження активності противника в зоні відповідальності.
З повітря операцію підтримували екіпажі безпілотників, які вели постійне спостереження, виявляли ворожі цілі та відстежували переміщення. Безпосередньо на місцевості працювали мобільні групи на квадроциклах — вони швидко просувалися і зачищали ділянку.
За підсумками операції район повністю взято під контроль, а противник втратив можливість використовувати його для укриттів і маневрів.
Аналітик про бої за Покровськ
На даний момент українська армія не має достатніх можливостей для відновлення контролю над Покровськом. Причина — нестача оперативних резервів і зосередження на цьому напрямку великого угруповання російських військ чисельністю близько 150 тисяч військовослужбовців. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгірьов. Він зазначив, що подальший розвиток подій навколо міста багато в чому буде визначатися ходом переговорів, оскільки військова ситуація зараз безпосередньо залежить від політичних домовленостей.
Бої за Покровськ - новини по темі
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом. Українські сили проводять заздалегідь підготовлений маневр, реагуючи на флангові та тилові заходи російських підрозділів.
Нагадаємо, раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.
Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія залучила оперативний резерв, щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.
Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
