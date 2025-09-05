Козир у руках Трампа: Зеленський назвав головний важіль тиску на Путіна

Якщо Володимир Путін зволікатиме з переговорами, Україна розраховує на потужний тиск США, наголосив Володимир Зеленський.

США можуть більше тиснути на РФ, вважає Володимир Зеленський / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Головне:

Зеленський підтримав усі ідеї Трампа щодо переговорів

Трамп може схвалити вступ України до НАТО, як важіль тиску на РФ

Європейські союзники можуть відправити війська в Україну для стримування РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп недостатньо тисне на Росію, щоб змусити її припинити війну.

"Я не хочу давати Путіну жодного відсотка, щоб можна було сказати, що через Україну ми не можемо мати миру", - наголосив він в інтерв'ю для програми The Rosenberg Report на TBN+.

Переговори з Путіним

Глава української держави заявив, що підтримав усі ідеї Трампа - і переговори в Туреччині, і вимогу про негайне припинення вогню, і укладення мирної угоди, і проведення тристоронніх або двосторонніх переговорів. Водночас диктатор Путін завжди відмовляється від усіх цих кроків.

"Я ще раз повторюю, що Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів. Путін намагається купити паузу в санкційній політиці... Намагається маніпулювати, знайти час, використовуючи різні причини, чому Сполучені Штати повинні трохи почекати, не чинити такого тиску. Путін є потенційним брехуном... Для Росії США - це ворог у будь-якому разі. Вони поважають силу, якою володіють Сполучені Штати, але не цінності. ... Путін, Росія не поважають Сполучені Штати ... Але бояться, дуже бояться", - зазначив він.

США недостатньо впливають на РФ

Також Зеленський сказав, що бачить у президенті США людину, "яка справді може натиснути на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів і приніс мир Україні та всім країнам Європи". Водночас він вважає, що Трамп чинить недостатній тиск на Москву.

"І президент Трамп знає мою думку... Якщо Путін знову зволікатиме з будь-якими переговорами про мир, ми дійсно розраховуємо на потужний тиск США на Росію. ... Недостатньо тільки санкцій, недостатньо тільки зброї. Це має бути поєднання санкцій, зброї та політичного тиску президента Трампа на Путіна", - пояснив він.

Як Трамп може натиснути на Путіна

При цьому глава української держави зазначив, що якби Трамп підтримав вступ України до НАТО, то це було б важливим фактором тиску на Росію.

"Якщо (Путін, - ред.) не сяде за стіл переговорів, то Трамп може запропонувати Україні НАТО негайно. Навіть ті дві країни, які не дуже підтримували майбутнє членство України, подивляться на Трампа й одразу підтримають рішення Сполучених Штатів", - сказав він.

Відправлення західних військ в Україну

Щодо готовності європейських союзників відправити свої війська в Україну для стримування Росії, президент зазначив: "Деякі країни вже готові. Зараз ми ведемо реальні переговори".

Водночас Зеленський додав, що "є країни, які не мають великих армій... і не можуть надати військо, але можуть дати протиповітряну оборону або оплачувати зброю, включно з виробництвом дронів".

Чому не спрацював Будапештський меморандум

Також він розкритикував Будапештський меморандум, який не надав жодних гарантій безпеки. "Це фігня, дійсно... Ми віддали ядерну зброю... а натомість отримали тільки папірець, нічого конкретного, що могло б нас реально захистити".

Україна не отримала навіть альтернативної зброї, додав він. "Це було дурне рішення, тому що ми нічого не отримали... Ми отримали нуль. Ні, не нуль - ми отримали війну", - підкреслив він.

Відмова Путіна від переговорів: що говорять у ЦПД

Російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну, тому він і є головною проблемою на шляху мирного врегулювання, заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"І тут або вже західна цивілізація почне діяти жорстко, причому не тільки проти цього сировинного придатка, а й проти його господарів із Глобального Півдня, або все триватиме далі", - написав він.

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

