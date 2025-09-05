Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Козир у руках Трампа: Зеленський назвав головний важіль тиску на Путіна

Олексій Тесля
5 вересня 2025, 10:45
126
Якщо Володимир Путін зволікатиме з переговорами, Україна розраховує на потужний тиск США, наголосив Володимир Зеленський.
Трамп має намір тимчасово вийти з переговорів щодо України
США можуть більше тиснути на РФ, вважає Володимир Зеленський / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Головне:

  • Зеленський підтримав усі ідеї Трампа щодо переговорів
  • Трамп може схвалити вступ України до НАТО, як важіль тиску на РФ
  • Європейські союзники можуть відправити війська в Україну для стримування РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп недостатньо тисне на Росію, щоб змусити її припинити війну.

"Я не хочу давати Путіну жодного відсотка, щоб можна було сказати, що через Україну ми не можемо мати миру", - наголосив він в інтерв'ю для програми The Rosenberg Report на TBN+.

відео дня

Переговори з Путіним

Глава української держави заявив, що підтримав усі ідеї Трампа - і переговори в Туреччині, і вимогу про негайне припинення вогню, і укладення мирної угоди, і проведення тристоронніх або двосторонніх переговорів. Водночас диктатор Путін завжди відмовляється від усіх цих кроків.

"Я ще раз повторюю, що Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів. Путін намагається купити паузу в санкційній політиці... Намагається маніпулювати, знайти час, використовуючи різні причини, чому Сполучені Штати повинні трохи почекати, не чинити такого тиску. Путін є потенційним брехуном... Для Росії США - це ворог у будь-якому разі. Вони поважають силу, якою володіють Сполучені Штати, але не цінності. ... Путін, Росія не поважають Сполучені Штати ... Але бояться, дуже бояться", - зазначив він.

США недостатньо впливають на РФ

Також Зеленський сказав, що бачить у президенті США людину, "яка справді може натиснути на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів і приніс мир Україні та всім країнам Європи". Водночас він вважає, що Трамп чинить недостатній тиск на Москву.

"І президент Трамп знає мою думку... Якщо Путін знову зволікатиме з будь-якими переговорами про мир, ми дійсно розраховуємо на потужний тиск США на Росію. ... Недостатньо тільки санкцій, недостатньо тільки зброї. Це має бути поєднання санкцій, зброї та політичного тиску президента Трампа на Путіна", - пояснив він.

Як Трамп може натиснути на Путіна

При цьому глава української держави зазначив, що якби Трамп підтримав вступ України до НАТО, то це було б важливим фактором тиску на Росію.

"Якщо (Путін, - ред.) не сяде за стіл переговорів, то Трамп може запропонувати Україні НАТО негайно. Навіть ті дві країни, які не дуже підтримували майбутнє членство України, подивляться на Трампа й одразу підтримають рішення Сполучених Штатів", - сказав він.

Відправлення західних військ в Україну

Щодо готовності європейських союзників відправити свої війська в Україну для стримування Росії, президент зазначив: "Деякі країни вже готові. Зараз ми ведемо реальні переговори".

Водночас Зеленський додав, що "є країни, які не мають великих армій... і не можуть надати військо, але можуть дати протиповітряну оборону або оплачувати зброю, включно з виробництвом дронів".

Чому не спрацював Будапештський меморандум

Також він розкритикував Будапештський меморандум, який не надав жодних гарантій безпеки. "Це фігня, дійсно... Ми віддали ядерну зброю... а натомість отримали тільки папірець, нічого конкретного, що могло б нас реально захистити".

Україна не отримала навіть альтернативної зброї, додав він. "Це було дурне рішення, тому що ми нічого не отримали... Ми отримали нуль. Ні, не нуль - ми отримали війну", - підкреслив він.

Відмова Путіна від переговорів: що говорять у ЦПД

Російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну, тому він і є головною проблемою на шляху мирного врегулювання, заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"І тут або вже західна цивілізація почне діяти жорстко, причому не тільки проти цього сировинного придатка, а й проти його господарів із Глобального Півдня, або все триватиме далі", - написав він.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Роберт Фіцо зустрінеться із Зеленським після переговорів із Путіним. Прем'єр Словаччини відвідає парад у Пекіні з нагоди річниці завершення Другої світової війни.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Нагадаємо, раніше були названі варіанти гарантій безпеки України. У Reuters з посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тисячі "багнетів" із винищувачами: WSJ про сценарій введення західних військ в Україну

Тисячі "багнетів" із винищувачами: WSJ про сценарій введення західних військ в Україну

11:54Світ
Деякі регіони України накриють грозові дощі: коли температура впаде до +8

Деякі регіони України накриють грозові дощі: коли температура впаде до +8

11:42Синоптик
РФ шантажує переговорами: Путін кличе Зеленського до Москви, але не хоче їхати сам

РФ шантажує переговорами: Путін кличе Зеленського до Москви, але не хоче їхати сам

11:08Політика
Реклама

Популярне

Більше
Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

Останні новини

11:54

Тисячі "багнетів" із винищувачами: WSJ про сценарій введення західних військ в Україну

11:42

Деякі регіони України накриють грозові дощі: коли температура впаде до +8

11:42

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

11:34

Смачно, ситно, швидко: рецепт ідеальної страви на обід за 10 хвилин

11:13

Кремль боїться заколоту: як РФ може сколихнути хвиля криміналу й протестів армії

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
11:08

РФ шантажує переговорами: Путін кличе Зеленського до Москви, але не хоче їхати сам

11:00

"Мільйон під прикриттям": в ЕКО МАРКЕТ продовжується національна акція з гарантованими подарунками новини компанії

10:56

В "Дойч-Фарм" розповіли, як війна змінила фармацевтичну галузь України актуально

10:52

Українські імена, яким 1000 років: як колись називались наші предкиВідео

Реклама
10:47

Навіщо кухарям високі ковпаки: неочевидна відповідь здивує

10:45

Козир у руках Трампа: Зеленський назвав головний важіль тиску на Путіна

10:35

Китайський гороскоп на завтра 6 вересня: Щурам - образа, Зміям - обман

10:15

Путін злякався військових НАТО в Україні твимагає гарантій безпекиВідео

10:14

Ще одна Каменських: Анастасія Приходько потрапила в гучний публічний скандал

10:01

Гарантії та іноземні війська: в ISW розкрили, чого дійсно боїться Путін

09:59

"Наша красуня": Ольга Сумська приголомшила знімком із донькою

09:58

НБУ здивував українців неочікуваним курсом: і долар, і євро полетіли в прірву

09:47

Більшість помиляється: скільки можна дарувати квітів на свято

09:29

Заграва у небі та стовп чорного диму: БпЛА потужно атакували "жирну" ціль у РФ

09:07

"Дуже багато": скільки грошей втратила Настя Каменських через свій вчинок

Реклама
09:01

"Не для капітуляції": Пєсков пояснив несподіване запрошення Зеленського до Москви

08:55

Як довго зберігати томатну пасту: лайфхак від кулінарної блогерки

08:34

ЗСУ відтіснили РФ і наблизилися до Покровська: ISW підтвердили успіхи на Сході

08:10

Сі та Путін протистоятимуть "колективному Заходу": що задумали РФ і КитайПогляд

07:58

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

06:57

Після розмови із Зеленським Трамп хоче поговорити з Путіним

06:10

Як бійці ГУР продовжують громити окупантів у Криму?Погляд

05:54

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

05:30

Імпульс від Всесвіту: трьох знаків зодіаку чекає доленосний крок 5 вересня

04:30

Місячне затемнення у Рибах: кому - щастя й удача, а кому - розрив стосунківВідео

04:09

Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в УкраїніВідео

03:32

Знайдено винуватця катастроф в океані: розгадано таємницю Бермудського трикутникаВідео

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні сплячого собаки за 45 секунд

02:05

Скільки ще вистоїть Росія: генерал США дав чіткий прогноз щодо строків війни

01:30

"Перетворюється на когось іншого": Демі Мур висловилася про стан Брюса Вілліса

01:11

Мбаппе виділив ключового гравця: хто зі збірної України привернув увагу зірки "Реала"

00:49

60-річна модель Пауліна Порізкова похвалилася романтикою з нареченим

00:25

Точна копія батька: який вигляд має молодша донька Івана Урганта

04 вересня, четвер
23:58

43-річна зірка "Абатства Даунтон" вагітна первісткомВідео

23:51

Кейт Міддлтон вигуляла новий шикарний образ блондинки

Реклама
23:50

Трамп влаштував гостру суперечку з європейськими лідерами по телефону - Bild

23:49

"Світить" штраф до 5 100 грн: за що в Україні каратимуть водіїв таксі

23:32

"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

23:29

Вигнала: путіністка Успенська жорстко вчинила з донькою

23:13

Оце начіс: Олена Мозгова здивувала яскравим ретро-образом

22:19

Незвичний дорожній знак із супутником помітили на дорогах - що він означає

22:10

Близький друг Ігоря Ласточкіна розповів про військову службу коміка

22:05

І мелену, і в зернах: як перевірити якість кави в домашніх умовахВідео

21:55

Україна буде протидіяти "Шахедам" по-новому - Сирський розповів, що зміниться

21:48

Трагедія в Португалії: в МЗС повідомили про загибель українця, що сталось

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти