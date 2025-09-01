Рус
Фіцо зустрінеться з Зеленським після переговорів із Путіним - відома дата

Руслана Заклінська
1 вересня 2025, 22:27
368
Прем'єр Словаччини відвідає парад в Пекіні з нагоди річниці завершення Другої світової війни.
Фіцо зустрінеться з Зеленським після переговорів із Путіним - відома дата
Прем'єр Словаччини зустрінеться з Путіним, Сі Цзіньпіном та Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/robertficosk

Головне:

  • Фіцо планує зустрітися з Зеленським 5 вересня
  • Перед цим він зустрінеться з Путіним і Сі Цзіньпіном
  • Фіцо стане єдиним європейським лідером, який прибуде на парад в Пекіні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що планує провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 5 вересня. Водночас він підтвердив, що незабаром проведе переговори з лідером Росії Володимиром Путіним та Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Протягом наступних чотирьох днів я зустрінуся з президентами Китаю, Росії та України, а також з іншими державними діячами", - сказав він.

відео дня

За словами прем’єра, спершу він проведе двосторонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Китаю. Під час цього візиту Фіцо стане єдиним європейським лідером, який відвідає парад у Пекіні, присвячений річниці закінчення Другої світової війни.

Прем’єр підкреслив, що заздалегідь поінформував керівництво ЄС про свій візит, а міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар мав окрему комунікацію з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас щодо цієї поїздки.

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським", - розповів прем'єр Словаччини.

Деталі цього візиту та теми переговорів наразі не розкриваються. Зустріч не була анонсована заздалегідь.

Фіцо зустрінеться з Зеленським після переговорів із Путіним - відома дата
Роберт Фіцо / Інфографіка - Главред

Чому в України непрості відносини з Угорщиною і Словаччиною

Голова Українського інституту національної пам’яті, історик та майор запасу ЗСУ Олександр Алфьоров зазначив, що політичні уряди, як Угорщини, так і Словаччини, часто демонструють нелояльність або навіть агресивну риторику, прикриваючись різними гаслами, що не завжди відображає ставлення народів.

Він нагадав, що угорський уряд має пам’ятати історичні події, зокрема злочини угорських солдатів проти цивільного населення України під час Другої світової війни. Крім цього, Угорщина в 1939 році окупувала та знищила Карпатську Україну, яка була проголошена на законних підставах, знищивши її оборонців.

"Тому тут дуже важливо розуміти: є угорці, є словаки, є білоруси - народи, з якими ми маємо спільну історію та співпрацю. А є політики, і ми сподіваємося, що їхня каденція не буде довгою, і співпраця між нашими народами триватиме", - зазначив Алaфьоров в кометарі Главреду.

Словаччина і війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 28 червня прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Зеленським через особисту неприязнь. натомість він віддає перевагу контакту з Шмигалем.

Також 18 липня Словаччина припинила блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Прем’єр Роберт Фіцо повідомив, що рішення стало можливим після отримання письмових гарантій від Єврокомісії щодо цін на газ і ймовірного дефіциту ресурсу.

Як повідомляв Главред, 10 серпня МЗС України різко відреагувало на скандальні заяви прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, наголосивши, що він досі не усвідомив справжніх причин російської агресії та небезпеку зближення з РФ. Дипломати засудили його образливу риторику щодо України та українців, підкресливши, що такі заяви ображають пам’ять загиблих і жертовність захисників.

Читайте також:

Про персону: Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

