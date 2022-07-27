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Костіна призначили новим Генеральним прокурором України: що про нього відомо

27 липня 2022, 13:30

Призначення Андрія Костіна на посаду генпрокурора підтримали 299 народних депутатів.

Андрій Костін
Андрій Костін / партія "Слуга народу"

В Україні з'явився новий Генеральний прокурор, ним став Андрій Костін. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Призначення Костіна на цю посаду підтримали 299 народних депутатів.

Варто зазначити, що кандидатуру Андрія Костіна запропонував президент України Володимир Зеленський. Про це повідомлялося на сайті парламент. Проект постанови внесли на розгляд у Раду сьогодні, 27 липня.

Хто такий Андрій Костін

За своєю освітою Андрій Костін є юристом. У 2010 році він зміг потрапити в Одеську міськраду в якості депутата від партії "Фронт змін". Вже у 2019 році на останніх парламентських виборах його обрали народним депутатом Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу".

Він був кандидатом на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак главою САП він так і не став, зате потрапив в список кандидатів з "сумнівною репутацією". Таку славу він отримав, так як в 2019-2020 роках, коли вже був нардепом, він не задекларував жодного місця проживання в столиці, хоча отримував від держави компенсації за оренду житла. Також не декларувала місце проживання його дочка, яка працювала помічником іншого нардепа Андрія Задорожного.

Також він не подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, хоча продав квартиру за 1,2 млн грн.

Андрій Костін був головою Комітету з правової політики і відповідав у парламенті за судову реформу. Однак в Центрі протидії корупції повідомили, що в період, коли Костін був головою комітету, ця судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни і пропозиції були спотворені.

Журналісти "Схем" виявили, що Костін "працевлаштував" деяких родичів своїх колег. Власне все сталося зеркально тому, що колеги Костіна працевлаштовували його родичів - дочку.

Варто зазначити, що Костін входив до делегації для участі у Тристоронній контактній групі та працював у робочій підгрупі з політичних питань. Нардеп входить до Національної ради з питань антикорупційної політики .

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Звільнення Венедіктової і Баканова

У неділю, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і призначив їй заміну. Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Також був звільнений і глава СБУ Іван Баканов. Замість нього обов'язки голови СБУ виконуватиме його перший заступник Василь Малюк.

Зеленський пояснив, що причиною відсторонення Баканова і Венедіктової від своїх посад є велика кількість зв'язків між силовими структурами України та спецслужбами РФ.

Пізніше Рада підтримала відставку Ірини Венедіктової з посади голови Офісу генерального прокурора. "За" проголосували 264 нардепи.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Ірина Венедіктова обійматиме одну з дипломатичних посад.

Інші новини:

Верховна Рада генпрокурор Генеральна прокуратура Андрій Костін
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