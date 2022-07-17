Полетіли голови: Зеленський звільнив генпрокурора Венедіктову та очільника СБУ Баканова

Відповідні укази були оприлюднені сьогодні на сайті Офісу президента.
Президент Володимир Зеленський у неділю, 17 липня, відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову та призначив їй заміну, повідомляє офіційний сайт Офісу президента.
Також був звільнений й голова СБУ Іван Баканов.
Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.
Примітно, що Баканова звільнили відповідно до ст. 47 Дисциплінарного статуту ВСУ, яка свідчить:
"Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для відсторонення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків".
Хто такий Олексій Симоненко
Відомо, що призначений в.о. генпрокурора після звільнення Венедіктової – Олексій Симоненко – є одним із її заступників. На цій посаді він був із 27 березня 2020 року. Саме він підписував підозру у держзраді експрезидентові Петру Порошенку. Бо Венедіктова тоді взяла відпустку.
Масове звільнення послів
У суботу, 9 липня, глава держави Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника від посади посла України в Німеччині, відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.
Крім Мельника Зеленський своїми указами звільнив:
- посла України в Угорщині Любов Непоп,
- посла України в Норвегії В'ячеслава Яцюка,
- посла України в Чехії Євгена Перебийноса,
- посла України в Індії Ігоря Поліху.
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