Полетіли голови: Зеленський звільнив генпрокурора Венедіктову та очільника СБУ Баканова

Володимир Зеленський звільнив Венедиктову і Баканова / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у неділю, 17 липня, відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову та призначив їй заміну, повідомляє офіційний сайт Офісу президента.

Також був звільнений й голова СБУ Іван Баканов.

Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Зеленський відсторонив Венедиктову / фото скрін сайту ОП

Зеленський звільнив Баканова / фото скрін сайту ОП

Примітно, що Баканова звільнили відповідно до ст. 47 Дисциплінарного статуту ВСУ, яка свідчить:

"Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для відсторонення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків".

Хто такий Олексій Симоненко

Відомо, що призначений в.о. генпрокурора після звільнення Венедіктової – Олексій Симоненко – є одним із її заступників. На цій посаді він був із 27 березня 2020 року. Саме він підписував підозру у держзраді експрезидентові Петру Порошенку. Бо Венедіктова тоді взяла відпустку.

Масове звільнення послів

У суботу, 9 липня, глава держави Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника від посади посла України в Німеччині, відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.

Крім Мельника Зеленський своїми указами звільнив:

посла України в Угорщині Любов Непоп,

посла України в Норвегії В'ячеслава Яцюка,

посла України в Чехії Євгена Перебийноса,

посла України в Індії Ігоря Поліху.

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