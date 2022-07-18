Зеленський призначив Малюка тимчасовим керівником Служби безпеки України

Президент Зеленський у березні присвоїв Малюку звання бригадного генерала / Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника керівника Служби безпеки України Василя Малюка тимчасово виконуючим обов'язки глави спецслужби. Він працюватиме на цій посаді на період службового розслідування, в результаті запуску якого був відсторонений від управління службою Іван Баканов.

Відповідний указ № 504/2022 від 18 липня 2022 року опубліковано на сайті глави держави.

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України", - наголошується в документі.

Довідка

Василь Малюк

Василь Малюк - український військовик, бригадний генерал, учасник військової операції на Донбасі.

З 13 березня 2020 року по 26 липня 2021 року був керівником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У період з 3 березня 2022 року по 18 липня 2022 року був першим заступником голови Служби безпеки України. До цього, з 16 лютого по 2 березня 2022 року, був заступником Міністра внутрішніх справ.

У березні 2022 року президент Зеленський присвоїв Малюку військове звання бригадний генерал.

Зеленський відсторонив Баканова від посади голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 17 липня, відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків керівника Служби безпеки України. Глава держави володіє такими повноваженнями у зв'язку з дією на території країни правового режиму воєнного стану.

Рішення ухвалено у зв'язку з підозрою в можливому скоєнні дисциплінарного порушення.

"Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути БАКАНОВА Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.читайте такожПолітолог розповів, що стало "останньою краплею" для звільнення Баканова

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов у понеділок, 18 липня, уточнив, що Іван Баканов, як і Ірина Венедиктова, яку Зеленський відсторонив від керівництва Офісом генерального прокурора, не звільнені. Рішення щодо їх подальшого виконання своїх обов'язків буде ухвалено після завершення службових розслідувань.

"Наразі мови про звільнення цих двох посадових осіб не йде. Йдеться про те, що генерального прокурора відсторонено від посади, а главу СБУ тимчасово відсторонено від виконання покладених на нього обов'язків", - сказав Смирнов.

Також він підкреслив, що Банкова і суспільство чекали від Баканова та Венедиктової більш змістовної роботи з очищення держави від колаборантів і державних зрадників.

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