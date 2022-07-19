Венедіктовій готують нову посаду - Арахамія

Венедиктова / УНІАН

Колишня Генпрокурор України Ірина Венедіктова обійматиме одну з дипломатичних посад.

"Ми провели з Іриною Венедіктовою зустріч, все пройшло нормально. Вона не була проти своєї відставки. Можна сказати, вона пішла з посади добровільно, за згодою сторін. Можу сказати, що через кілька днів або через тиждень ми чекаємо її призначення на нову дипломатичну посаду", - повідомив під час телемарафону керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія зазначив, що кандидатуру нового генпрокурора парламент визначить на новому засіданні, це буде приблизно через тиждень.

Крім того, Арахамія повідомив, що буде багато кадрових змін у Службі безпеки України і не тільки.

"Мова йде не про вищих посадових осіб, але багато внутрішніх змін чекає відповідні служби", - підкреслив він.

Як повідомляє РБК-Україна, Венедіктову можуть призначити послом України у Швейцарії.

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Звільнення Баканова і Венедіктової

У неділю, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і призначив їй заміну. Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Також був звільнений і глава СБУ Іван Баканов. Замість нього обов'язки голови СБУ виконуватиме його перший заступник Василь Малюк.

Зеленський пояснив, що укази щодо Баканова та Венедіктової пов'язані з масовими фактами державної зради та колабораційної діяльності з боку співробітників органів СБУ та прокуратури.

Як повідомляв Главред, 19 липня, Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. "За" проголосували 265 народних депутатів.

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