Мельника звільнили з посади посла України в Німеччині

Зеленський звільнив Мельника / фото РБК-Україна

У суботу, 9 липня, глава держави Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині, відповідний указ було оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.

Крім Мельника Зеленський своїми указами звільнив:

посла України в Угорщині Любов Непоп,

посла України в Норвегії В'ячеслава Яцюка,

посла України в Чехії Євгена Перебийноса,

посла України в Індії Ігоря Полиху.

Раньше газета Bild, посилаючись на кілька джерел у Києві, повідомляла про можливу відставку дипломата. За даними ЗМІ, Мельник планує піти з посади посла в Німеччині і зайняти посаду в МЗС в Києві - він може стати заступником міністра закордонних справ.

Відомо, що Мельник вже вісім років поспіль перебуває у Берліні в якості посла, що вкрай незвично. Зазвичай посли обіймають свою посаду протягом чотирьох років, максимум — шести.

Скандали за участю Мельника

Дипломат багато разів потрапляв до скандалів - зокрема, він назвав канцлера ФРН Олафа Шольца "скривдженою ліверною ковбасою". Але після цього повідомив, що готовий вибачитися за свої слова.

Останній скандал із ним був пов'язаний із заявами про Бандеру. Він сказав, що Степан Бандера був "борцем за свободу" і не мав відношення до масових вбивств євреїв і поляків. Після чого Варшава звинуватила Мельника у фальсифікації історії. А у ФРН заявили, що Мельник постав би в Німеччині перед судом.

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Олафа Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак - Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було схвалено рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

Пізніше стало відомо про те, що Німеччина може передати Україні лише три реактивних системи залпового вогню Mars II, замість чотирьох. Це може статися через нестачу боєприпасів.

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