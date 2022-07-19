Парламент "обезголовив" Офіс генпрокурора: Венедіктову відправили у відставку

"За" звільнення Ірини Венедіктової з посади Генпрокурора України 19 липня проголосували 264 народних депутати.
У вівторок, 19 липня, Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади Генпрокурора України.
"За" дане рішення проголосували 264 народних депутати.
Сама Венедіктова була присутня на засіданні. Звільнення сталося із обговоренням.
У неділю, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і призначив їй заміну. Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.
Також був звільнений і глава СБУ Іван Баканов. Замість нього обов'язки голови СБУ виконуватиме його перший заступник Василь Малюк.
Зеленський пояснив, що укази щодо Баканова та Венедіктової пов'язані з масовими фактами державної зради й колабораційної діяльності з боку співробітників органів СБУ та прокуратури.
Як повідомляв Главред, 19 липня, Верховна Рада Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. "За" проголосували 265 народних депутатів.
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