Парламент "обезголовив" Офіс генпрокурора: Венедіктову відправили у відставку

Венедіктову звільнили з посади Генпрокурора України / УНІАН

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади Генпрокурора України.

"За" дане рішення проголосували 264 народних депутати.

Сама Венедіктова була присутня на засіданні. Звільнення сталося із обговоренням.

Ірина Венедіктова у Раді 19 липня

У неділю, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і призначив їй заміну. Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Також був звільнений і глава СБУ Іван Баканов. Замість нього обов'язки голови СБУ виконуватиме його перший заступник Василь Малюк.

Зеленський пояснив, що укази щодо Баканова та Венедіктової пов'язані з масовими фактами державної зради й колабораційної діяльності з боку співробітників органів СБУ та прокуратури.

Як повідомляв Главред, 19 липня, Верховна Рада Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. "За" проголосували 265 народних депутатів.

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