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Зеленський назвав причину відсторонення генпрокурора та голови СБУ

17 липня 2022, 22:41

Причиною звільнення чиновників стали зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Зеленський
Зеленський про причини звільнення чиновників / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський пояснив, що справжньою причиною сьогоднішнього звільнення голови СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової стали зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

За словами президента у зверненні, на даний час зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів.

У 198 провадженнях особи отримали повідомлення про підозру. Зокрема, понад 60 співробітників органів і СБУ залишилися на окупованій території і працюють проти України.

"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави і зв'язку, які зафіксовані між працівниками силових структур України і спецслужбами Росії, задають дуже серйозні питання відповідним керівникам. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", - сказав він.

Звільнення Баканова і Венедіктової

Президент Володимир Зеленський у неділю, 17 липня, відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і призначив їй заміну.

Також був звільнений й очільник СБУ Іван Баканов.

Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Хто такий Олексій Симоненко

Відомо, що призначений в.о. генпрокурора після звільнення Венедіктової - Олексій Симоненко - є одним з її заступників. На цій посаді він перебував із 27 березня 2020 року. Саме він підписував підозру в держзраді експрезидентові Петрові Порошенку. Оскільки Венедіктова тоді взяла відпустку.

До Майдану за президента Віктора Януковича він працював у Службі безпеки України і отримав від нього низку нагород. Має звання заслуженого юриста, а також медалі за відзнаки у службі.

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 1998 році. До 2006 року працював в органах прокуратури Києва, обіймав посади помічника прокурора, слідчого, старшого помічника прокурора та старшого слідчого прокуратури.

У 2006-2010 роках працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого з особливо важливих справ, старшого помічника прокурора, начальника слідчого відділу та начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ.

З 2010 по 2018 рік проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.

Масове звільнення послів

У суботу, 9 липня, глава держави Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині, відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.

Крім Мельника Зеленський своїми указами звільнив:

  • посла України в Угорщині Любов Непоп,
  • посла України в Норвегії В'ячеслава Яцюка,
  • посла України в Чехії Євгена Перебийноса,
  • посла України в Індії Ігоря Полиху.

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СБУ Володимир Зеленський Іван Баканов Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова
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