Венедіктова порушила мовчання та вперше висловилася щодо указу Зеленського

Венедіктова висловилася про указ Зеленського / УНІАН

У понеділок, 18 липня, генпрокурор Ірина Венедіктова порушила мовчання і вперше висловилася про вчорашній указ глави держави щодо її відсторонення від посади.

"Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без вираження взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", - сказала Венедиктова в Facebook.

За її словами, якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського парламенту, вона прибуде на звіт до народних обранців.

"Я не можу і не збираюся сперечатися з думкою або рішенням президента. Президент у своєму праві схвалювати рішення, в тому числі й обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої немає, інша не передбачена законом", - заявила Ірина Венедіктова.

Звільнення Баканова і Венедіктової

Президент Володимир Зеленський у неділю, 17 липня, відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і призначив їй заміну.

Також був звільнений і очільник СБУ Іван Баканов.

Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Хто такий Олексій Симоненко

Відомо, що призначений в.о. генпрокурора після звільнення Венедиктової - Олексій Симоненко - є одним з її заступників. На цій посаді він був з 27 березня 2020 року. Саме він підписував підозру в держзраді екс-президенту Петру Порошенку. Оскільки Венедиктова тоді взяла відпустку.

До Майдану при президенті Вікторі Януковичі він працював у Службі безпеки України і отримав від нього низку нагород. Має звання Заслуженого юриста, а також медалі за відзнаки в службі.

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в 1998 році. До 2006 року працював в органах прокуратури Києва, обіймав посади помічника прокурора, слідчого, старшого помічника прокурора та старшого слідчого прокуратури.

У 2006-2010 роки працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого з особливо важливих справ, старшого помічника прокурора, начальника слідчого відділу та начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ.

З 2010 по 2018 проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.

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