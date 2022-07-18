Венедіктова порушила мовчання та вперше висловилася щодо указу Зеленського

Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського парламенту, вона прибуде на звіт до народних обранців, сказала Венедіктова.
У понеділок, 18 липня, генпрокурор Ірина Венедіктова порушила мовчання і вперше висловилася про вчорашній указ глави держави щодо її відсторонення від посади.
"Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без вираження взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", - сказала Венедиктова в Facebook.
За її словами, якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського парламенту, вона прибуде на звіт до народних обранців.
"Я не можу і не збираюся сперечатися з думкою або рішенням президента. Президент у своєму праві схвалювати рішення, в тому числі й обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої немає, інша не передбачена законом", - заявила Ірина Венедіктова.
Звільнення Баканова і Венедіктової
Президент Володимир Зеленський у неділю, 17 липня, відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і призначив їй заміну.
Також був звільнений і очільник СБУ Іван Баканов.
Відомо, що в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.
Хто такий Олексій Симоненко
Відомо, що призначений в.о. генпрокурора після звільнення Венедиктової - Олексій Симоненко - є одним з її заступників. На цій посаді він був з 27 березня 2020 року. Саме він підписував підозру в держзраді екс-президенту Петру Порошенку. Оскільки Венедиктова тоді взяла відпустку.
До Майдану при президенті Вікторі Януковичі він працював у Службі безпеки України і отримав від нього низку нагород. Має звання Заслуженого юриста, а також медалі за відзнаки в службі.
Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в 1998 році. До 2006 року працював в органах прокуратури Києва, обіймав посади помічника прокурора, слідчого, старшого помічника прокурора та старшого слідчого прокуратури.
У 2006-2010 роки працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого з особливо важливих справ, старшого помічника прокурора, начальника слідчого відділу та начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ.
З 2010 по 2018 проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.
Читайте також:
- Окупант бомбить Харків касетними ракетами-Венедиктова
- Геноцид на Київщині: кількість жертв рашистів у Бородянці ще більша – Венедиктова
- Венедиктова повідомила про звірства орків по відношенню дітей в Бородянці