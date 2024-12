'Кінець наближається': названо 4 сценарії завершальної фази війни в Україні

Головне із заяви науковця:

Від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну пройшло вже майже три роки. Наразі здається, що війна наближається до завершальної фази, і перспективи укладення мирної угоди стають реальнішими. Про це пише науковець Зальцманівського інституту вивчення війни та миру Колумбійського університету Раджан Меном у статті для The New York Times.

За його словами, існує щонайменше чотири реальних сценарії завершення війни.

Зокрема, повернення Дональда Трампа на посаду президента США може значно вплинути на перебіг війни.

Він додав, що водночас американські пріоритети можуть змінитися на користь переорієнтації на Азійсько-Тихоокеанський регіон для стримування Китаю. Це підштовхує європейські країни до усвідомлення того, що безпека України стає переважно їхнім завданням.

Крім того, Меном назвав можливі сценарії післявоєнної безпеки України:

"Після більш ніж 1000 днів війни, яка забрала тисячі життів і знищила значні частини України, кінець може наближатися. Але для міцного миру, а не для заморожування, якого вистачить лише для того, щоб Росія перегрупувалася та знову напала, має значення те, що відбувається після завершення війни", - підсумував професор.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, колишній міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба заявив, що президенту США Дональду Трампу, який вступить на посаду 20 січня 2025 року, буде складно домовитися про мир в Україні.

Оглядач The New York Times Джуліан Барнс говорив, що війна в Україні може закінчитися вже у 2025 році мирними переговорами. За його словами, на це вказує чисельність війська і проблеми з мобілізацією як в Україні, так і в Росії.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що міжнародна спільнота намагається просунути ідею компромісного варіанту для призупинення війни, а не повноцінного її закінчення. Владнати ситуацію вони хочуть мирним шляхом.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.