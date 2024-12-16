'Кінець наближається': названо 4 сценарії завершальної фази війни в Україні

Перспективи укладення мирної угоди між Україною та Росією стають реальнішими.

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Сценарії завершення війни / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви науковця:

Війна в Україні наближається до завершальної фази

Повернення Трампа на посаду президента США може вплинути на перебіг війни

Є чотири сценарії післявоєнної безпеки України

Від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну пройшло вже майже три роки. Наразі здається, що війна наближається до завершальної фази, і перспективи укладення мирної угоди стають реальнішими. Про це пише науковець Зальцманівського інституту вивчення війни та миру Колумбійського університету Раджан Меном у статті для The New York Times.

За його словами, існує щонайменше чотири реальних сценарії завершення війни.

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Зокрема, повернення Дональда Трампа на посаду президента США може значно вплинути на перебіг війни.

"Трамп заявляє про намір швидко припинити конфлікт, використовуючи як загрозу припинення військової допомоги Україні, так і стимулювання переговорів із Росією. Втім, чіткої стратегії щодо досягнення домовленості він поки що не представив", - наголосив науковець.

Він додав, що водночас американські пріоритети можуть змінитися на користь переорієнтації на Азійсько-Тихоокеанський регіон для стримування Китаю. Це підштовхує європейські країни до усвідомлення того, що безпека України стає переважно їхнім завданням.

Крім того, Меном назвав можливі сценарії післявоєнної безпеки України:

Членство України в НАТО. За його словами, це залишається головною метою Києва, однак досягти консенсусу серед членів Альянсу буде складно. Сім країн НАТО наразі виступають проти вступу України або пропонують його відкласти, включно зі США. Коаліція гарантів безпеки. Науковець вважає, що альтернативою може стати коаліція держав, готових гарантувати безпеку України. Проте Київ наполягатиме на участі США в таких домовленостях, що малоймовірно за умов політики Трампа. Збройний нейтралітет. Як вважає Меном, цей варіант передбачає зобов’язання Росії не нападати на Україну, а Україна, своєю чергою, відмовляється від вступу до НАТО та розміщення іноземних військ. Хоча це може бути найреалістичнішим компромісом, він зробить Україну більш вразливою. Україна має наполягати на збереженні сильної армії та праві закуповувати необхідне озброєння. Європейське лідерство. Говориться, що деякі європейські країни розглядають можливість розгортання своїх військ у післявоєнній Україні. Франція та Польща вже обговорювали це питання, але до конкретних рішень справа поки що не дійшла.

"Після більш ніж 1000 днів війни, яка забрала тисячі життів і знищила значні частини України, кінець може наближатися. Але для міцного миру, а не для заморожування, якого вистачить лише для того, щоб Росія перегрупувалася та знову напала, має значення те, що відбувається після завершення війни", - підсумував професор.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, колишній міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба заявив, що президенту США Дональду Трампу, який вступить на посаду 20 січня 2025 року, буде складно домовитися про мир в Україні.

Оглядач The New York Times Джуліан Барнс говорив, що війна в Україні може закінчитися вже у 2025 році мирними переговорами. За його словами, на це вказує чисельність війська і проблеми з мобілізацією як в Україні, так і в Росії.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що міжнародна спільнота намагається просунути ідею компромісного варіанту для призупинення війни, а не повноцінного її закінчення. Владнати ситуацію вони хочуть мирним шляхом.

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Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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