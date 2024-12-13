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Попередні переговори з Україною та РФ: в США хочуть призупинити війну - Гетьман

Анна Косик
13 грудня 2024, 13:27
92
Союзники України хочуть запропонувати варіанти, які б сприяли призупиненню бойових дій.
переговоры Украины и РФ, Трамп
Трамп вже показав, що готує сторони до компромісного варіанту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump/

Що сказав Гетьман:

  • США та інші країни хочуть попередньо поговорити з Україною та Росією
  • Союзники пропонуватимуть мирний шлях припинення бойових дій
  • Росія знімає деякі вимоги до України

США після президентських виборів разом із союзниками почали обговорювати питання закінчення війни в Україні. Як розповів в етері "Еспресо" майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зараз партнери України намагаються провести попередні переговори з Україною та країною-агресором Росією.

Таким чином міжнародна спільнота намагається просунути ідею компромісного варіанту для призупинення війни, а не повноцінного її закінчення. Владнати ситуацію вони хочуть мирним шляхом.

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Сигнали, які свідчать про таку стратегію Штатів, вже прослідковуються у заявах новообраного президента Дональда Трампа. Він стверджував, що США повинні піти на певні кроки, нібито йти на зустріч агресору РФ для компромісного варіанту, що передбачає призупинення допомоги Україні.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"І щось партнерам вдається, бо якщо подивитися на те, що казав міністр закордонних справ РФ Лавров про їхні вимоги перед початком цих перемовин, то вже деякі з них були зняті, що раніше висувалися. Раніше йшлося про скорочення нашої армії до 85 тисяч, наразі цієї пропозиції з боку Росії вже немає. Обмеження дальності пострілів нашої артилерії та всього, що літає, до 40 км, також не висувається. Потім були вимоги від Росії, щоб Україна не мала двосторонніх військових контактів з іншими країнам, також зараз немає таких вимог", - наголосив Гетьман.

Тобто Росія знімає деякі вимоги до України через те, що це було однією з вимог західних партнерів. Як стверджує Гетьман, ці розмови вже є початком переговорів.

Можливість закінчення війни в Україні

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк зазначав, що Україна справді готова до перемовин з Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу, примус Росії як агресора на базі міжнародного права для закінчення війни в Україні.

Однак напередодні Андрій Єрмак заявив, що для сильної позиції на переговорах про закінчення війни нашій державі зараз не вистачає озброєння. Також нам потрібні чіткі гарантії, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову.

Раніше також Главред писав, що шанси на переговори між Україною і країною-агресоркою Росією та завершення війни є. Проте це буде можливо, якщо американці будуть діяти достатньо наполегливо і тиснутимуть на російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також про інші сценарії призупинення війни:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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війна в Україні новини США заморожений конфлікт Дональд Трамп мирні переговори з Росією
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