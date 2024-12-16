"Або Україна, або Путін": Кулеба сумнівається в швидкому закінченні війни

Дмитро Кулеба розкритикував ідею про розміщення британських і французьких миротворців на лінії фронту, поки Україна очікує членства в НАТО.

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Кулеба сумнівається в швидкому закінченні війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що сказав Кулеба:

Швидких переговорів не буде

Європолітики бояться своїх виборців

Європа не зрадить Україну

Президенту США Дональду Трампу, який вступить на посаду 20 січня 2025 року, буде складно домовитися про мир в Україні. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба в коментарі The Times.

За його словами, між Росією та Україною все ще існують "фундаментальні розбіжності", які роблять мир неможливим.

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"На мій погляд, швидких переговорів не буде", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський зажадав членства в НАТО як ціну за мир. Однак Кулеба вважає, що Альянс запропонує Україні приєднатися до нього тільки через 10-20 років. Водночас, за його словами, така пропозиція неприйнятна, оскільки в цей період Україна буде вразливою для подальших російських атак.

"Реальним кінцем цієї війни буде те, що в ній виживе тільки один із нас. Або Україна, або Путін", - сказав він.

Крім того, Кулеба розкритикував ідею про розміщення британських і французьких миротворців на лінії фронту, поки Україна очікує членства в НАТО, заявивши, що ці гроші краще витратити на постачання зброї.

"Кошторис миротворчої місії становить 40 000 військовослужбовців. Спробуйте розтягнути 40 000 солдатів уздовж 1500-кілометрової лінії фронту. Це буде дуже тонка червона лінія", - сказав він.

Водночас екс-глава МЗС не вважає, що Трамп виконає свою погрозу припинити військову допомогу Україні. За його словами, Трамп буде змушений змінити свою думку, якщо Києву знову загрожуватимуть російські війська.

"У нього чудові інстинкти в оцінці того, що вигідно йому тут і зараз - і це може змінитися. Якщо на полі бою справи для України підуть зовсім погано, виникне ризик бути звинуваченим у тому, що він кинув Україну під поїзд. Він змінить свою думку і надасть допомогу", - заявив він.

Кулеба також сказав, що європейські політики занадто бояться своїх виборців, щоб збільшити витрати на оборону, і звинуватив їх у тому, що вони ігнорують дані розвідки про реальну можливість війни з Росією.

Однак, за його словами, у Великої Британії, Німеччини та Франції не буде іншого вибору, окрім як продовжувати військову допомогу.

"Я не думаю, що Європа зрадить Україну з дуже простої причини - тому що вони знають, що якщо Україна впаде, війна прийде на їхню землю. Тому, який би не був чек за підтримку України, чек за те, що вони самі вестимуть війну, буде набагато вищим", - сказав він.

Розміщення європейський військ в Україні - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що країни ЄС обговорюють створення коаліції з 5-8 держав для відправки миротворчої місії в Україну. Західні війська можуть стати одним із варіантів гарантій безпеки для України.

Водночас, як писав Главред, у Польщі офіційно заявили, що принаймні їхня політика це не передбачає і наразі країна не планує відправляти союзницькі війська в Україну після припинення вогню.

В Україні ж раніше заявили, що на тлі активного обговорення можливості відправки іноземних військ у рамках миротворчої місії Київ готовий розглядати подібну ініціативу.

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч і дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і до 5 вересня 2024 року, член РНБО з 13 березня 2020 року. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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