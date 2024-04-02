Комісія з претензій і спецфонд: Зеленський пояснив, як РФ заплатить за війну

Справедливість щодо РФ може привести до надійного миру, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський розповів про створення спецфонду / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це він наголосив під час відеозвернення до учасників конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі.

Глава держави сказав, що саме справедливість щодо дій Росії є тією лінією, від якої може початися рух до надійного миру.

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"Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин. Кожен потенційний агресор має знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує світ. Саме справедливість здатна це забезпечувати", - заявив Зеленський.

Президент розповів учасникам конференції як напередодні у другу річницю деокупації Київської області відвідав Бучу.

"Ви пам'ятаєте, що відкрилося, коли ми почали знаходити масові поховання закатованих українців. Відтоді минуло два роки, а досі не вдалося навіть встановити імена всіх, кого вбили російські солдати, - досі в Бучі є безіменні могили. Як і в багатьох інших наших громадах, які були звільнені від російської окупації. І хоча різні міста й села поступово відновлюються, у кожному з них є таке особливе відчуття - однакове для всіх: відчуття того, що є ще дуже багато роботи попереду - роботи саме заради справедливості. Щоб кожен, хто потім прийде в російську владу після Путіна, знав: справедливість міцніша за стіни Кремля. Тільки наша з вами спільна робота здатна це забезпечити", - сказав президент.

Зеленський висловив вдячність усім лідерам і державам, міжнародним організаціям, які підтримують глобальну роботу з розслідування російських злочинів війни та притягнення винних до відповідальності.

"Я прошу всіх вас не відступати від нашої спільної лінії - від лінії справедливості. Прошу вас не збавляти обертів. Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашої спільної безпеки - безпеки від агресій і терору", - закликав він.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Євросоюз не схвалив виділення Україні 50 млрд євро. Президент Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

Як повідомляв Главред, раніше головний політичний радник прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Угорщина готова зняти своє вето на масштабну пропозицію Європейського Союзу про фінансування України в обмін на мільярди фінансування.

Також повідомлялося, що Орбан і республіканці розроблятимуть план для блокування допомоги Україні. Члени Республіканської партії США хочуть зустрітися із соратниками пропутінського міністра Віктора Орбана. Вони планують домогтися "припинення військової підтримки України".

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