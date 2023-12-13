Угорщина готова скасувати вето на допомогу Україні, якщо ЄС розморозить її кошти

Уряд у Будапешті затримує чотирирічний пакет підтримки на суму 50 мільярдів євро для Києва.

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Угорщина назвала умови для зняття вето / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головний політичний радник прем’єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Угорщина готова зняти своє вето на масштабну пропозицію Європейського Союзу про фінансування України в обмін на мільярди фінансування.

Уряд у Будапешті затримує чотирирічний пакет підтримки на суму 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів) для Києва, який розпочнеться наступного року в рамках ширшої боротьби за бюджет ЄС на зустрічі лідерів, яка розпочнеться в четвер. Зауваження Балаша Орбана, який не пов’язаний з прем’єр-міністром, свідчать про те, що Угорщина прагне отримати високу ціну за свою згоду, яку може бути важко прийняти решті блоку, зазначив він інтерв’ю Bloomberg.

"Фінансування Угорщини ЄС і фінансування України - це дві окремі проблеми. Але якщо ЄС наполягає на тому, щоб фінансування України надходило зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці дві проблеми стають пов’язаними", - сказав Балаш Орбан. відео дня

Він також сказав, що Угорщина як і раніше виступає проти повного чотирирічного плану допомоги і воліла б, щоб ЄС запропонував Києву фінансування на один рік без змін до бюджету. За його словами, Будапешт також "розгляне можливість внести свій внесок" у пакет.

Нагадаємо, що Орбан погрожує зірвати саміт ЄС, де обговорюватимуть допомогу Україні. Прем'єр-міністр Угорщини і Віктор Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів Європейського союзу, на якому обговорюватиметься допомога Києву.

Орбан і республіканці розроблятимуть план для блокування допомоги Україні. Члени Республіканської партії США хочуть зустрітися з соратниками пропутінського міністра Віктора Орбана. Вони планують домогтися "припинення військової підтримки України".

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