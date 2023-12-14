Президент Євроради назвав дату, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС

Шарль Мішель наголосив, що рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Україною є сильним політичним сигналом та важливим кроком.

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Шарль Мішель сказав, коли розпочнуться переговори щодо вступу України до ЄС / Колаж: Главред, фото: скріншот відео, УНІАН

Переговори про можливий вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатися в березні 2024 року. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає The Guardian.

"Ми почнемо переговори, і в березні буде опубліковано звіт, і на основі цього ми приймемо рішення в березні", - сказав Шарль Мішель.

Висловивши підтримку ЄС Україні, Мішель наголосив, що рішення про початок переговорів про вступ до Союзу з Україною є сильним політичним сигналом та важливим кроком. Президент Європейської ради також підкреслив, що це рішення є також важливим для ЄС.

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"Це надзвичайно важливо, ми хочемо підтримати Україну. Це дуже потужний політичний сигнал, це дуже потужне політичне рішення, і сьогодні і ввечері я думаю до народу України – ми на його боці, і це рішення, прийняте державами-членами, є надзвичайно важливим для Європейського Союзу", - додав президент Євроради.

Щодо можливого вето Угорщини, Шарль Мішель зауважив, що прийняття цього рішення вимагало єдності країн-членів, спираючись на правила Європейської ради. Він зауважив, що робота була проведена для забезпечення того, щоб жодна країна-член не виступила проти рішення і підкреслив важливість захисту єдності Європейської ради.

"Ми багато працювали, щоб захистити Європейську раду. Було важливо, щоб жодна з країн-членів не виступила проти рішення, і саме тому ми змогли зробити цю заяву сьогодні ввечері", - підсумував він.

Рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія офіційно запропонувала розпочати переговори про вступ України до ЄС за умови виконання чотирьох критеріїв, які були визначені у звіті Єврокомісії про прогрес у реформах в Україні.

Як повідомляв Главред, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі ухвалили рекомендацію Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Грузія отримала статус кандидата, а щодо Боснії і Герцеговини переговори відкриють, якщо до березня буде досягнуто необхідний рівень відповідності критеріям членства.

Також Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, вийшов із залу під час голосування за початок процесу перемовин про вступ України в ЄС на саміті Європейського Союзу. Залишивши зал, він не надіслав представника на засідання. Усі інші 26 країн-членів ЄС підтримали рішення.

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