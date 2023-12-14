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"Я прошу Вас про одне - не зраджуйте народ України": Зеленський звернувся до ЄС

Єлизавета Бельмас
14 грудня 2023, 16:00оновлено 14 грудня, 16:31
"Путін використає це проти вас",- президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Євросоюзу.
'Я прошу Вас про одне - не зраджуйте народ України': Зеленський звернувся до ЄС
"Я прошу Вас про одне-не зраджуйте народ України": / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Flickr

Глава України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн ЄС із заявою про те, що Європі категорично не варто впадати в нерішучість, оскільки Росія може використовувати це проти них. Про це повідомляють видання Politico і The Guardian.

Головнокомандувач сказав, що ніхто не хоче вважати Європу негідною або нездатною приймати рішення, які вона сама ж і підготувала. За словами президента, Україна виконала завдання від ЄС і прийняла відповідні необхідні закони, за допомогою чого і виконала рекомендації Європейської комісії.

Також Володимир Зеленський закликав Євросоюз не давати Росії та її лідеру використовувати нерішучість Європи проти неї. Вся справа в тому, що, на думку президента, Путін не втратить можливості використовувати пас Брюсселя і негатив щодо України проти всієї Європи .

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"Не давайте йому цю першу і єдину перемогу року. Європа повинна перемогти, домовленостей повинні дотримуватися, а слова повинні мати значення", - закликав президент.

Також Зеленський нагадав про суть війни і нагадав, що під час Революції Гідності громадяни України виходили в центр столиці з прапорами Європейського Союзу.

"10 років тому в Україні люди піднялися під прапорами Євросоюзу... я прошу вас сьогодні про одне — не зраджуйте народ і його віру в Європу",- попросив президент України Володимир Зеленський.

Західна допомога Україні

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію про продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для прийняття додаткового фінансування для України в розмірі 61 мільярда перед Різдвом.

Також, президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зазначив, що без допомоги міжнародних партнерів Україні доведеться простистояти російським окупантам самостійно.

При цьому, головний політичний радник прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Угорщина готова зняти своє вето на масштабну пропозицію Європейського Союзу про фінансування України в обмін на мільярди фінансування.

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