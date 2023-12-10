Орбан і республіканці розроблятимуть план для блокування допомоги Україні - The Guardian

Зустріч представників Орбана і республіканців відбудуться у Вашингтоні на конференції.

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Республіканці і Орбан хочуть заблокувати військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Члени Республіканської партії США хочуть зустрітися з соратниками пропутінського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Вони планують домогтися "припинення військової підтримки України". Про це повідомляє The Guardian.

Вони зустрінуться на дводенній конференції у Вашингтоні. На другий день заходу запланована закрита зустріч з республіканцями-членами Конгресу США. Саме там нібито обговорюватимуть блокування допомоги Україні.

"Орбан впевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він також намагається заблокувати допомогу з боку ЄС", - йдеться в повідомленні.

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Варто відзначити, що конференцію організовує аналітичний центр Heritage Foundation, який раніше різко виступав проти допомоги США Україні. Його ідеологія дуже близька ідеології Орбана і Дональда Трампа.

Військова допомога Україні від США

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів про те, що США виділили, можливо, один з останніх пакетів допомоги Україні. Таку заяву він зробив після того, як Адміністрація Байдена оголосила про виділення 175 мільйонів доларів додаткової допомоги Україні.

Водночас ЗМІ повідомляли про те, що президент США Джо Байден готовий піти на поступки республіканцям заради України. Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

Конгрес США так і не ухвалив рішення про виділення Україні військової допомоги. Експерт Андрій Золотарьов розповів про наслідки зупинки допомоги від США. У разі затягування допомоги від США, на Україну може чекати падіння курсу гривні та згортання багатьох соціальних програм на державному та місцевому рівнях.

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