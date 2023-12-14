Європейська Рада розпочала переговори про вступ України до ЄС - Шарль Мішель

Лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.

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Європейська Рада розпочала переговори про вступ України до ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН

На саміті в Брюсселі лідери Європейського Союзу ухвалили рекомендацію Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ із Україною та Молдовою. Про це повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель у X (колишній Twitter).

"ЄР надала статус кандидата Грузії, а з Боснією і Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства", - написав Мішель у Twitter (X).

Він також зазначив, що сьогоднішнє рішення є чітким сигналом очікувань для народів України та Молдови і для всього Європейського континенту.

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Реакція Офісу президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Телеграмі прокоментував рішення Європейської Ради щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

"Є рішення про відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Колосальна робота Президента Володимира Зеленського з нашими партнерами, для досягнення цього результату. Інтенсивні переговори, на які в нього постійно є енергія та аргументи. Чудова робота команди 24/7. Вітаємо українців, дружній народ Молдови. Рухаємось далі. Слава Україні", - резюмував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала офіційно розпочати переговори про вступ України до ЄС, при умові виконання чотирьох критеріїв. Цю інформацію передала Радіо Свобода, посилаючись на останній звіт Єврокомісії про прогрес у реформах в Україні.

Ухвалення рішення про початок переговорів з Україною щодо її членства обов'язково вимагає підтримки всіх країн ЄС, але Угорщина виступає проти цього. Прем'єр-міністр Угорщини відповів на лист від угорської меншиності з Закарпаття, де вони закликали не заважати євроінтеграції України. Орбан підтвердив готовність своєї країни захищати права угорської меншиності в Україні, але також зазначив, що вступ України до ЄС "не є актуальним".

Також Словаччина готова підтримати початок переговорів щодо вступу України до ЄС на грудневому саміті, хоча нещодавно глава міністерства закордонних справ висловлював сумніви у можливості членства України у Євросоюзі.

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