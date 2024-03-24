Колону розбили на шматки: танкісти ЗСУ майстерно відбили ворожий штурм

Бійці Збройних сил України відбили ворожу атаку з використанням бронетехніки.

Вдалими діями відзначилися захисники з 53-ї окремо механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, йдеться в повідомленні бригади у Facebook.

Зазначається, що екіпаж танка ЗСУ знищив три ворожі бронемашини буквально за 15 хвилин бою.

"15 хвилин, один екіпаж танка, три постріли, три вщент спалених ворожих танки. Саме так закінчилася чергова спроба противника просунутися вперед. Це по праву можна вважати легендарним виконанням бойового завдання, яке ввійде в основу не одного військового підручника", - додали в 53-й бригаді.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.