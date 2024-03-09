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Колону спалили вщент: штурмовиків РФ під Бахмутом добили артилерією і дронами

Олексій Тесля
9 березня 2024, 18:35
Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки і знищити колону РФ.
Щипці.
Знищена техніка РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У районі Кліщіївки Донецької області ЗСУ відбили масову спробу наступу росіян із застосуванням бронетехніки.

Загалом захисники ліквідували 16 одиниць броньованих машин окупантів. Бійці 2-го штурмового батальйону з 92-ї окремої штурмової бригади розповіли, що штурм відбувся днями.

Російське командування відправило в бій бронегрупу з щонайменше 18 одиниць техніки. У бій відправили танки, бойові машини піхоти БМП і бронетранспортери з піхотою.

Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки. По росіянах почала працювати артилерія та ударні дрони.

Вогонь корегували за допомогою розвідувальних безпілотників, яких росіяни не змогли придушити. Українські військові вразили більшість техніки та деяку повністю знищили.

Подробиці боїв під Кліщіївкою

Як уточнює Мілітарний, ЗСУ 8 березня відбили масовий штурм окупантів, який ті намагалися провести в напрямку Кліщіївки.

"Відбиття 18 одиниць ворожої техніки за кілька годин - це вам не квіточки на базарі купити", - зазначили військові.

Росіяни відправили в бій танки, бойові машини піхоти БМП і бронетранспортери з піхотою.

"Ворог суне і суне. Тисне. Намагається прорватися. Загнати техніку. Закинути піхоту. Зайти. Заїхати. Заскочити. Намагається нас вибити з позицій і вбити. Але хрін їм", - пишуть бійці ЗСУ.

Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки. По росіянах почала працювати артилерія та ударні дрони, які коригували розвідувальні безпілотники. Їх не вдалося придушити росіянам.

Більшість техніки вдалося підбити, а частину - повністю знищити. Однак оскільки штурм ворога вдалося зупинити на території, яка підконтрольна йому, не виключено, що росіяни відтягнуть техніку на ремонт.

Дивіться відео - знищення колони РФ:

Що відомо про 92-гу бригаду

Формування механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Дислокується в Харківській області та належить до Оперативного командування "Схід". З початком російсько-української війни 2014 року сили бригади перебували в Харківській області, підрозділи бригади брали участь у спробі деблокувати оточені під Іловайськом війська. Надалі брала участь у багатьох боях, зокрема в захопленні спецпризначенців ГРУ під Щастям. З 2022 року брала участь у відбитті російського повномасштабного вторгнення на харківському напрямку і в осінньому контрнаступі. Бригада названа на честь Івана Сірка - кошового отамана Запорізької Січі, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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ЗСУ війна на Донбасі війна Росії та України
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