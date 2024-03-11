Великі втрати на трьох напрямках: сотні росіян 'перемололи' разом із технікою

За добу ворог завдав 25 авіаударів, 3 ракетних удари, провів 45 бойових зіткнень.

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ЗСУ дають відсіч ворогу на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

На Таврійському напрямку за добу ворог завдав 25 авіаударів, 3 ракетні удари, провів 45 бойових сутичок і здійснив 1053 артобстріли.

Про це йдеться у зведенні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", яке опубліковано у Facebook.

Уточнюється, що в зоні відповідальності ОСУВ на Авдіївському напрямку, Сили оборони відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

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На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки противника в районах на південь від Новодарівки та на північний захід від Вербового Запорізької області.

При цьому загальні втрати ворога в живій силі становили 392 особи, а втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 47 одиниць без урахування БпЛА. Зокрема:

1 танк;

10 ББМ;

8 артсистем;

1 РСЗВ;

1 ПТРК;

2 засоби ППО;

21 автомобіль;

3 одиниці спецтехніки;

4 склади боєприпасів;

3 важливі об'єкти ворога;

352 БпЛА різних типів.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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