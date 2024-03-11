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Менше обіцяного: Україні передадуть F-16 не раніше липня – NYT

Олексій Тесля
11 березня 2024, 09:43
Українським пілотам доводиться освоювати англійську мову і західну військову техніку.
Менше обіцяного: Україні передадуть F-16 не раніше липня – NYT
Названо терміни передачі F-16 Україні / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Україна може отримати винищувачі F-16 не раніше липня цього року і поки лише шість машин із 45 обіцяних союзниками.

12 українських пілотів можуть підготувати до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після десяти місяців навчання в Данії, Великій Британії та США, пише New York Times.

При цьому, коли пілоти повернуться в Україну, з 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено тільки шість F-16.

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Журналісти уточнюють, що західні винищувачі готові, а льотні інструктори чекають на українських пілотів у новому навчальному центрі в Румунії. Однак українські пілоти ще не прибули, незважаючи на заяви минулого літа про те, що центр зіграє вирішальну роль у піднятті їх у повітря.

При цьому поки що невідомо точно, коли українські пілоти почнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті. Підкреслюється, що затримка "є свідченням плутанини і хаосу, з якими зіткнувся військовий альянс, що поспішає поставити F-16".

Уточнюється, що ще залишається багато невизначеності щодо того, коли кожна країна відправить свої літаки, скільки їх буде, як швидко можна буде навчити пілотів і як Україна отримає достатню кількість людей, які зможуть правильно обслуговувати літаки.

Менше обіцяного: Україні передадуть F-16 не раніше липня – NYT
/ Инфографика: Главред

Попри те, що навчання українських пілотів відбувалося дуже швидко, цей процес іде повільніше, ніж розраховували Україна та її союзники, оскільки пілотам, навченим на радянських літаках і тактиці, доводиться опановувати англійську мову та західну військову практику, щоб ефективно використовувати F-16, додає видання.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Раніше повідомлялося, що Україні відомі терміни отримання F-16. Про це говорив представник Міністерства оборони Іларіон Павлюк. Однак Київ не буде відкрито заявляти про дати, щоб ворог не скористався цією інформацією.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що літаки F-16 потрібні Україні якомога швидше. Держава проводить роботу над адаптацією інфраструктури для облуговування таких літаків.

Україна зможе застосовувати F-16 для ударів по території Росії, уточнив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він підкреслив, що Київ може вдатися до подібних дій згідно з міжнародним правом.

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F-16 війна Росії та України
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