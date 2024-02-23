Колону РФ спалили в попіл: потужний удар десантників ЗСУ потрапив на відео

В результаті успішних дій ЗСУ було знищено не менше п'яти бронемашин ворога.

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Біля Новомихайлівки розгромили колону РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

В Донецької області українські захисники знищили ворожу колону бронетехніки.

Вдалими діями відзначилися бійці з 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "Брати по зброї".

Уточнюється, що українські десантники знищили колону ворожої бронетехніки, яка рухалася в напрямку Новомихайлівки.

відео дня

Відзначимо, що в результаті успішних дій ЗСУ було знищено не менше п'яти бронемашин ворога.

"79-а бригада ДШБ знищила наступаючу на Новомихайлівку російську колону", - сказано в повідомленні.

Додамо, що в Мережі вже опублікували відео розгрому ворожої бронеколони під Новомихайлівкою.

Дивіться відео - розгром колони РФ біля Новомихайлівки:

/ Скріншот

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розгромили 42-у бригаду РФ біля Роботиного. На полі бою залишилися не менше 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин.

Нагадаэмо, раніше повідомлялося про те, що бійці ВСУ потужно розбили колону військ РФ, яка йшла на прорив. Артилерія чотирьох бригад сил оборони України зупинила просування колони російських окупантів поблизу села Красногорівка на Донеччині.

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці і готують штурм на новому напрямку. Окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку.

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