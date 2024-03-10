Колону спалили разом з окупантами: на півдні розгромили штурмовиків РФ

Ворожу техніку знищили ударними дронами та артилерією Нацгвардії.

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Розгром колони РФ на півдні / Колаж: Главред, Фото: скріншот

На південній ділянці українські захисники розгромили дві колони російських загарбників.

Вдалими діями відзначилися бійці Нацгвардії, повідомив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко в Telegram.

За його словами, аеророзвідка бригади НГУ "Спартан" помітила дві колони ворожої техніки, які рухалися в напрямку позицій українських військ.

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"Насамперед окупанта зустріла точними пострілами артилерія, змусивши ворога майже повністю знизити темп атаки. У цей час пілоти ударних дронів піднімають у повітря дрони. Вдала взаємодія підрозділів 3 бригади оперативного призначення "Спартан" дає повний контроль над ситуацією", - розповів український командир.

Півненко уточнив, що в результаті дві одиниці ворожої техніки були уражені пілотами ударних авіаційних комплексів, дві одиниці були знищені за допомогою артилерії. Весь особовий склад противника було ліквідовано, атака РФ була зупинена.

Дивіться відео - розгром колони РФ на півдні:

/ Скріншот

Що відомо про Третю бригаду Нацгвардії Військове з'єднання у складі НГУ дислокується в Харкові та входить до Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії. Бригада сформована після початку російської агресії у 2014 році. Бригада воювала під Дебальцевим, а від початку повномасштабного вторгнення РФ обороняла Харків, брала участь у контрнаступальній операції на Слобожанщині та в боях за Бахмут. У рамках рекрутингової кампанії "Гвардії наступу" отримала назву "Спартан". Бригаді присвоєно почесне найменування "імені полковника Петра Болбочана".

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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