Коли Рада ухвалить новий закон про мобілізацію: нардеп назвав терміни

4 березня Секретаріат має підготувати порівняльну таблицю законопроекту про мобілізацію. З 5-6 березня Рада може приступити до постатейного обговорення.

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До проекту закону про мобілізацію внесли понад 4 тисячі поправок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Новий законопроект про мобілізацію може бути ухвалений парламентом у другому читанні до кінця березня. У документ внесли понад 4 тисячі поправок. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

За його словами, орієнтовно 4 березня секретаріат повинен підготувати порівняльну таблицю законопроекту про мобілізацію. З 5-6 березня Рада може приступити до постатейного обговорення поправок.

"Оптимістично - що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично - до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроект на друге читання в Раду. Тобто і при оптимістичному, і при песимістичному сценарії до кінця березня у нас є всі шанси в залі цей законопроект проголосувати в другому читанні", - сказав Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

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Нардеп додав, що з початку повномасштабного вторгнення ще не було такої кількості поправок до проекту закону.

"Тому було ухвалено рішення всі однотипні законодавчі поправки розбити на групи. І в результаті з понад 4 тисяч поправок ми отримали 16 блоків з ключових речей, які народні депутати пропонували нам змінити, викласти в іншій редакції тощо", - сказав Веніславський.

Нардеп повідомив, що комітет пройшов всі 16 блоків.

"Далі, на підставі концептуальних речей, які ми розглянули і підтримали або не підтримали в цих блоках, секретаріат комітету сформує порівняльну таблицю із законодавчими пропозиціями, об'єднаними в ці 16 блоків. Тоді ми зможемо значно швидше відхилити або схвалити ті чи інші поправки", - додав нардеп.

Законопроект про мобілізацію - історія питання

Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Цей проект став заміною попереднього урядового документа, який був активно розкритикований громадськістю, оскільки порушував низку прав українців.

7 лютого 2024 року парламентарі ухвалили в першому читанні урядовий законопроект про мобілізацію (№10449). За нього проголосували 243 нардепи.

Народні депутати України внесли понад 4 тисячі правок до нового законопроекту про мобілізацію.

Народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що законопроект про посилення мобілізації можуть ухвалити до кінця лютого, підписати на початку березня і тоді він набуде чинності у квітні.

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