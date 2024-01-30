Кабмін відправив у Раду закон про мобілізацію: його детальний розбір

Кабінет міністрів 30 січня затвердив і вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

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Згідно з пояснювальною запискою, у Кабміні передбачили безліч змін у мобілізації / колаж Главред, фото УНІАН

Кабінет міністрів у вівторок, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Кабінетом міністрів України, як суб'єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№ 10449)", - зазначив Мельничук.

Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає:

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вдосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

зміну призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, звільненим із полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

залучення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних і військових адміністрацій, підприємств, установ та організацій до активної участі в заходах проведення мобілізації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин;

уточнення норм щодо виконання військово-транспортного обов'язку;

уточнення повноважень Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та розвідувальних органів України щодо ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, проведення заходів з мобілізації та бронювання;

уточнення обов'язків громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, щодо встановлення обов'язку проходити медичний огляд, взяття на військовий облік за місцезнаходженням у разі переїзду під час проведення мобілізації, реєстрації електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, обов'язкового з'явлення до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки та військових частин після оголошення мобілізації, наявності при собі військово-облікового документа разом із документом, що засвідчує

встановлення вимог до повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також порядок їх вручення громадянам України;

уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, а також синхронізація норм із підставами для звільнення з військової служби;

призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають здобувачі фахової (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без врахування спеціальності (професії), інтерни та докторанти, як і педагогічні працівники закладів фахової вищої освіти;

виключення строкової військової служби - як виду військової служби та звільнення зі служби в запас усіх військовослужбовців строкової військової служби;

уточнення підстав для звільнення з військової служби.

Також в уряді пропонують змінити обмеження на адресу ухильників. Їх планується проводити в судовому порядку, а не безпосередньо співробітниками ТЦК і СП (у просторіччі - військкоматів).

Якщо ж, ідеться в законі, громадянин добровільно протягом 10 днів із дня вручення не виконав обов'язку - або не з'явився до ТЦК (зокрема, закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин за кордоном), то пропонується вчинити:

арешт банківських рахунків і цінностей, які зберігаються в банках;

обмежити у праві на виїзд за межі України;

обмежити у праві керування транспортним засобом.

Також планується, що повістки тепер приходитимуть також і в електронний кабінет призовника, а електронний кабінет пропонують створити на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".

Крім того, в документі міститься норма - не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені зі служби в запас у зв'язку із закінченням строку військової служби - протягом двох років із дня звільнення з військової служби (такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою);

з числа громадян, які проходили військову службу і були звільнені зі служби в запас у зв'язку зі звільненням з полону (такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою);

з числа громадян, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану, - протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби;

уточнення порядку бронювання для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах державної служби категорії "А" - усі військовозобов'язані, а для державної служби категорії "Б", "В" - до 50% кількості військовозобов'язаних;

уточнення норм, що стосуються проведення випробувань при прийнятті на військову службу за контрактом;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців при закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;

надання права засудженим особам, звільненим від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації;

надання повноважень Національній поліції України щодо участі в заходах мобілізації.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, депутатка від партії "Голос" Інна Совсун зазначила, що жінок слід залучати для захисту держави, якщо це буде необхідно. Згідно з Конституцією України, вважає вона, участь у захисті держави передбачена для всіх громадян, а не лише для чоловіків.

Але, як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроєкти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

Також в Україні розглядають можливість зниження призовного віку до мінімуму. Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос висловив думку, що на фронт потрібно відправляти 18-річних, оскільки він вважає цей вік "найкращим" для участі у війні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив позицію про неприпустимість деяких норм у законопроєкті про мобілізацію.

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