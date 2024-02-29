'Люди не хочуть іти до ТЦК': військовий назвав ефективнішу альтернативу мобілізації

Ставку маємо робити не на мобілізацію, а люди повинні мати можливість обирати місце служби відповідно до їхніх вподобань та навичок, зазначив Кирило Сазонов.

https://glavred.net/ukraine/lyudi-ne-hotyat-idti-v-tck-voennyy-nazval-bolee-effektivnuyu-alternativu-mobilizacii-10546340.html Посилання скопійоване

Ставку слід робити не на мобілізацію / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для набору військових до лав Збройних сил України ставку треба робити не на мобілізацію. Військовозобов'язані з більшою охотою готові вступати у конкретні бригади, ніж проходити через ТЦК. Таку думку виловив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі телеканалу "Київ24".

"Мені здається, все ж ставку маємо робити не на мобілізацію, а на добровольців. На рекрутів, щоб люди йшли до бригади. Я бачу, як це відпрацювали хлопці з "Азову", з 3-ї штурмової, з "Кракена" в ГУР", - сказав він.

За його словами, рекрутинг працює в Україні, добровольці долучаються до війська. Сазонов підкреслив важливість того, щоб люди мали можливість обирати місце служби відповідно до їхніх вподобань, навичок та здібностей, оскільки вони "хочуть йти у конкретну бригаду, в яку вони вірять, знають, як вона працює, і на зрозумілу посаду".

відео дня

"Бо гарний дронщик – це не обов’язково гарний піхотинець. І гарний технік, гарний водій танка – це теж треба брати саме на цю специфіку. У цьому напрямку зараз Міноборони і Генштаб працюють. Мені здається, досвід дуже вдалий. Я знаю багатьох людей, які не хочуть іти до ТЦК, але хочуть іти в конкретні бригади добровільно. Мені здається, так треба працювати", - пояснив військовий.

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 27 лютого, комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію, до якого подали 4196 правок.

Також Збройні Сили України потребують обов'язкової мобілізації не менше 250-300 тисяч людей. Генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко зазначив, що перший етап мобілізації 300 тисяч осіб має відбутися в прискореному порядку.

Крім цього, члени комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України вже опрацювали деякі положення закону про мобілізацію. Членк комітету Ірина Фріз у Facebook повідомила, що протягом двох днів роботи комітет не підтримав деякі пропозиції, такі як обмеження щодо виїзду за кордон, блокування рахунків та електронні повістки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.