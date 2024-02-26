Внесли майже 4200 правок: в Раді розповіли, коли розглянуть закон про мобілізацію

В Раді зазначили, що розгляд закону про мобілізацію може початись вже з 6 березня.

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В Раді розповіли, коли розглянуть закон про мобілізацію / Колаж Главред, фото: УНІАН

Народні депутати України внесли вже понад 4 тисячі правок до нового законопроекту про мобілізацію. Через це розгляд законопроекту в Раді може затягнутись. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У політичного егоїзму - коли ти ставиш бажання подобатись, хвалитися на камеру, виступати з полумʼяними порожніми промовами, вище інтересів країни і перемоги - є своя цифра. Це цифра 4195. Це кількість правок в закон про мобілізацію. Вочевидь їх розгляд затягне прийняття важливого рішення, що піде на користь ворога", - написав Гетманцев.

Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія. відео дня

Депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що продовжується внесення поправок до законопроекту про мобілізацію. Він зазначив, що їх надійшло багато. Про це він написав у своєму Телеграмі.

За його словами, завтра, 27 лютого, розпочнеться робота Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо підготовки законопроекту до другого читання та розгляду поправок.

"Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 06 березня законопроект почнуть розглядати в Раді. Так як правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів", – додав Железняк.

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна стоїть перед великим викликом, пов'язаним з мобілізацією, незважаючи на протиріччя в суспільстві.

Закон про мобілізацію має на меті, передусім, поповнення складу бригад, частин, підрозділів, які діють на лініях зіткнення. Як пояснив генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко це основна мета закону.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що відповідальність за невдалий процес мобілізації в Україні буде колективною.

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