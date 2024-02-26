Гудименко розкритикував темпи мобілізації в Україні: перевага за Росією

Військовий передрік посилення мобілізації в Україні.

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У Росії мобілізація вирішується одним указом Путіна, в Україні процес йде набагато повільніше / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Цензор.net

Україна буде змушена посилити мобілізацію у разі посилення такої у Росії, але на це повинна бути воля військово-політичного керівництва, зазначив в інтерв'ю Главреду молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

Військовий поскаржився, що в Україні мобілізаційний процес "займає місяці", тоді як у РФ все вирішується одним указом Путіна.

"Скільки у нас триває процес з мобілізацією, четвертий місяць? Тобто те, що в Росії вирішується формальним указом Путіна і голосуванням в Держдумі (тобто за день написати текст, на другий підписати, а на третій вийти на телеканали і вирішувати, хто який текст в камеру говорить), у нас займає місяці. У США так само місяці займають процедури виділення коштів Україні. У Німеччині теж місяці (а скоро вже й роки підуть) займає виділення нам "Таурусів". І це означає, що нам в цьому випадку доведеться посилювати мобілізацію", - вважає Гудименко.

Дивіться інтерв'ю Юрія Гудименка Главреду про підсумки 2 років повномасштабної війни:

Питання в тому, скільки часу у нас це займе, тому що до законопроекту про мобілізацію сьогодні подано вже тисячі правок, додав він.

"У Росії немає такої проблеми - її не існує. Тому тут у них є стратегічна перевага, тому що їхнє рішення через диктатуру швидше ухвалюються і запускаються в дію. А наші набагато повільніші", - пояснив Гудименко.

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) - український політичний діяч, лідер руху "Демократична сокира", у минулому-блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномастабного вторгнення в Україну-молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське об'єднання "мрія".

Мобілізація в Україні

Як писав Главред, народні депутати України внесли вже понад 4 тисячі правок в новий законопроект про мобілізацію. Через це розгляд законопроекту в Раді може затягнутися.

За словами генерал-лейтенанта запасу ЗСУ Ігоря Романенка, закон про мобілізацію повинен бути спрямований насамперед на те, щоб поповнити ряди бригад, частин, підрозділів, що виконують завдання на лінії зіткнення.

"Наголошую, завдання поповнення частин до необхідного рівня є стратегічно важливим", - сказав Романенко.

Попередній законопроект Кабміну, який дозволив би значно спростити призов військовозобов'язаних, після гучного розголосу і критики з боку омбудсмена Дмитра Лубінця Комітет з нацбезпеки ВР повернув уряду.

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