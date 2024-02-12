Посилення мобілізації в Україні: в Раді розповіли, коли закон буде прийнято

В Раді зазначили, що законопроект про посилення мобілізації в Україні остаточно набуде чинності на початку квітня 2024 року.

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В Раді розповіли, коли закон буде прийнято закон про мобілізацію / Колаж Главред, фото: УНІАН

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що законопроєкт №10449 про посилення мобілізації можливо буде прийнятий Верховною Радою України до кінця лютого, підписаний на початку березня і набуде чинності через місяць – на початку квітня. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, до 21 лютого депутати матимуть можливість подавати правки до законопроєкту. Водночас, він зауважив, що велика кількість поправок може уповільнити процес розгляду законопроєкту.

"Я впевнений що їх (правок - ред.) буде багато. Умовно тисяча-дві, а це велика кількість. Кожна поправка – це дві хвилини пленарного часу. Умовно, тисяча правок помножити на дві хвилини – це буде 2000 хвилин, а це значно більше, ніж засідає парламент в один пленарний тиждень", - пояснив Железняк. відео дня

Крім того, за словами народного депутата України Дмитра Наталухи з фракції "Слуга народу", ведеться обговорення щодо можливості оплати бронювання працівників підприємств.

Він додав, що такий підхід дозволяє в певному розумінні планувати підтримку Збройних сил України незалежно від зовнішніх факторів, таких як результати виборів у США або настрої прем'єр-міністра Угорщини.

"Якщо надати українському бізнесу можливість збільшити добровільно розмір військового збору в обмін на збереження критичного працівника на своїй посаді, то ми говоримо про можливість акумулювати за рік від 200 до 500 мільярдів гривень", - сказав він.

Однак, нардепа зазначив, що наразі такий підхід перебуває лише на стадії обговорення.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо. як раніше повідомялв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан та загальну мобілізацію в країні на ще 90 днів.

В українському парламенті розглядається питання про впровадження "електронного сертифікату захисника". Цей сертифікат має видаватися військовозобов'язаним громадянам для реалізації "смарт-мобілізації". Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" та член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

Українській армії не вистачає боєприпасів, і вона все ще надзвичайно залежить від волонтерів для постачання боєприпасів. Про це повідомив лейтенант ЗСУ на ім'я Олександр у інтерв'ю для BILD. Він визнає, що ЗСУ можуть відповісти лише на дві з десяти атак російських сил, тому армія потребує мобілізації.

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