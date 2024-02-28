Бронювання, е-повістки та відстрочка: у ВР розглянули ключові питання мобілізації

Комітет з нацбезпеки опрацював перші норми нового закону про мобілізацію та підтримав звільнення від призову деяких категорій громадян.

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Комітет з нацбезпеки опрацював перші норми закону / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України розглядає закон про мобілізацію. Члени комітету вже опрацювали деякі норми. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у Facebook.

За два дні роботи комітет не підтримав:

Обмеження щодо виїзду за кордон. Блокування рахунків. Електронні повістки. Електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення данних тощо. Зниження віку з 27 до 25, оскільки є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано.

За словами Фріз, депутати не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг, їх голоси розділились 50/50. Тому над цим питанням працюватимуть під час розгляду правок.

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"Обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки - підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах-перебування (суспільні заходи тощо), збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України", - зазначила членкиня комітету.

Водночас депутати обговорили питання звільнення від призову під час мобілізації. Звільнять від мобілізації:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи.

Також під час розгляду комітет наголосив на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізації осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду.

"Врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи - принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми", - додала Фріз.

Окремо обговорювалось питання бронювання для держслужбовців категорій "Б" та "В". Фріз наполягала на знятті 50% бронювання для держслужбовців цих категорій та поверненню до чинної редакції, яку підтримує Мінекономіки та МО. Вона зауважила, що комітет підтримав першу редакцію, тому це питання будуть відстоювати під час правок.

Крім цього, у Верховній Раді обговорили залучення поліції до заходів сповіщення за участі ТЦК та СП та визначили критерії бронювання для Національної поліції.

Депутат розповіла, що комітет підтримав надання права засудженим особам, звільненим від відбування покарання з випробуванням, бути призваними на військову службу під час мобілізації.

Фріз зазначила, що 29 лютого комітет продовжить роботу з затвердження напрямків, а потім перейде до розгляду правок.

Хто така Ірина Фріз? Іри́на Васи́лівна Фрі́з (нар. 25 вересня 1974, Євпаторія, Кримська область) — український політик, народний депутат України VIII та IX скликань. Член партії "Європейська Солідарність", пише Вікіпедія. З травня 2023 року є членикнею Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, у листопаді того ж року ініціювала питання про зняття Безуглої з посади голови підкомітету з цивільного нагляду та контролю.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 27 лютого, комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію, до якого подали 4196 правок. Нардеп Федір Веніславський повідомив, що 28 лютого розпочали розгляд законодавчих пропозицій, які умовно об'єднали у 17 основних блоків.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України потребують обов'язкової мобілізації не менше 250-300 тисяч людей. Генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко зазначив, що перший етап мобілізації 300 тисяч осіб має відбутися в прискореному порядку.

Крім цього, в Україні спростили правила бронювання працівників оборонних підприємств. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості зауважило, що компаніям, які працюють на потреби армії, запропоновано два варіанти бронювання.

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