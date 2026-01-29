Кличко радить виїхати з Києва: експерт уточнив, для кого це реально

Скористатися порадою мера Києва можуть лише мешканці заміських будинків, де є піч, генератор, зв'язок та інтернет.

Експерт жорстко відповів на заклик Кличка покинути столицю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

Заклик мера Києва виїхати зі столиці стосується лише тих, кому є куди їхати

Масовий виїзд киян є нереалістичним

Влада повинна спочатку забезпечити базову інфраструктуру, а не давати поради

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев прокоментував заклики мера Києва Віталія Кличка мешканцям міста виїхати зі столиці до кінця зими.

За його словами, Кличко мав на увазі лише тих, хто має заміські будинки.

"Виїжджати з міста можуть лише люди, яким є куди їхати, у яких за містом в будинку є не лише піч, але і генератор, зв'язок, інтернет і можливість працювати віддалено", - сказав Рябцев в інтерв'ю Главреду.

За його словами, поради про необхідність перевести всіх працівників на дистанційний режим роботи - "дивні".

"Ідея, звичайно, чудова, але чи можливо це зробити, якщо у людини вдома немає електричної енергії, зв'язку та інтернету? Перш ніж пропонувати такі речі, спочатку потрібно тому ж Кличку подбати про те, щоб у КМДА були зв'язок, інтернет, електроенергія й тепло. Якщо ні, то просто мовчати", - підкреслив експерт.

Киян закликали виїхати з міста

Як писав Главред, 23 січня мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто готується до різних сценаріїв розвитку подій, враховуючи складну ситуацію в енергетиці і високу ймовірність нових атак ворога на критичну інфраструктуру.

"Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто має можливість виїхати за місто, де є альтернативні джерела тепла і харчування, не відкидайте таку опцію", - звернувся мер до киян.

За словами Кличка, лише в січні зі столиці вимушено виїхали близько 600 тисяч жителів, тоді як загальна кількість населення Києва оцінюється приблизно в три мільйони. Мер закликав тих, хто має можливість, тимчасово залишити місто, адже аварійні служби працюють на межі можливостей, намагаючись відновити електропостачання після чергового масованого удару РФ.

Раніше асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв прогнозував, що цієї зими в Києві дійсно можливий комунальний колапс не лише з електроенергією, але і з опаленням та водою.

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів

22 січня Міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запас води і продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Також українцям рекомендують зібрати валізу з документами, теплим одягом, аптечкою, засобами обігріву та особистої гігієни, перевірити справність транспорту і подбати про достатній запас палива та готівки.

Чи є сенс виїхати з Києва: думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував заяви Києва Віталія Кличка про те, що киян закликають виїжджати з міста через критичну ситуацію в результаті обстрілів РФ.

"По-перше, Кличко озвучував найгірший сценарій. Якщо відбудеться повний блекаут — без води, тепла і електрики, — то єдиний реальний спосіб убезпечити себе дійсно полягає у виїзді з Києва", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт також говорить про те, що про подібний сценарій раніше попереджали багато експертів.

"І Кличко, на мою думку, правильно зробив, що про це попередив: якщо у вас є можливість, а ситуація непередбачувана, то ви можете виїхати. Зрозуміло, що не всі мають таку можливість: люди працюють у Києві, не мають родичів у селах або містах-супутниках", - зазначив він.

РФ провела розвідку і готує масовану атаку: що відомо

За даними моніторингових каналів, країна-агресор РФ готується до нанесення масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Атаку можна чекати ближче до вихідних або на початку наступного календарного тижня.

Уточнюється, що на вихідних температура повітря знову опуститься до близько -20 градусів. Цілі ймовірного обстрілу РФ - енергетична та газова інфраструктура України.

Українців попередили про те, що атака може бути проведена в два етапи в різні дні.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

