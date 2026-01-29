Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кличко радить виїхати з Києва: експерт уточнив, для кого це реально

Анна Ярославська
29 січня 2026, 03:22
29
Скористатися порадою мера Києва можуть лише мешканці заміських будинків, де є піч, генератор, зв'язок та інтернет.
Київ
Експерт жорстко відповів на заклик Кличка покинути столицю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

  • Заклик мера Києва виїхати зі столиці стосується лише тих, кому є куди їхати
  • Масовий виїзд киян є нереалістичним
  • Влада повинна спочатку забезпечити базову інфраструктуру, а не давати поради

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев прокоментував заклики мера Києва Віталія Кличка мешканцям міста виїхати зі столиці до кінця зими.

За його словами, Кличко мав на увазі лише тих, хто має заміські будинки.

відео дня

"Виїжджати з міста можуть лише люди, яким є куди їхати, у яких за містом в будинку є не лише піч, але і генератор, зв'язок, інтернет і можливість працювати віддалено", - сказав Рябцев в інтерв'ю Главреду.

За його словами, поради про необхідність перевести всіх працівників на дистанційний режим роботи - "дивні".

"Ідея, звичайно, чудова, але чи можливо це зробити, якщо у людини вдома немає електричної енергії, зв'язку та інтернету? Перш ніж пропонувати такі речі, спочатку потрібно тому ж Кличку подбати про те, щоб у КМДА були зв'язок, інтернет, електроенергія й тепло. Якщо ні, то просто мовчати", - підкреслив експерт.

Киян закликали виїхати з міста

Як писав Главред, 23 січня мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто готується до різних сценаріїв розвитку подій, враховуючи складну ситуацію в енергетиці і високу ймовірність нових атак ворога на критичну інфраструктуру.

"Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто має можливість виїхати за місто, де є альтернативні джерела тепла і харчування, не відкидайте таку опцію", - звернувся мер до киян.

За словами Кличка, лише в січні зі столиці вимушено виїхали близько 600 тисяч жителів, тоді як загальна кількість населення Києва оцінюється приблизно в три мільйони. Мер закликав тих, хто має можливість, тимчасово залишити місто, адже аварійні служби працюють на межі можливостей, намагаючись відновити електропостачання після чергового масованого удару РФ.

Раніше асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв прогнозував, що цієї зими в Києві дійсно можливий комунальний колапс не лише з електроенергією, але і з опаленням та водою.

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів

22 січня Міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запас води і продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Також українцям рекомендують зібрати валізу з документами, теплим одягом, аптечкою, засобами обігріву та особистої гігієни, перевірити справність транспорту і подбати про достатній запас палива та готівки.

Чи є сенс виїхати з Києва: думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував заяви Києва Віталія Кличка про те, що киян закликають виїжджати з міста через критичну ситуацію в результаті обстрілів РФ.

"По-перше, Кличко озвучував найгірший сценарій. Якщо відбудеться повний блекаут — без води, тепла і електрики, — то єдиний реальний спосіб убезпечити себе дійсно полягає у виїзді з Києва", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт також говорить про те, що про подібний сценарій раніше попереджали багато експертів.

"І Кличко, на мою думку, правильно зробив, що про це попередив: якщо у вас є можливість, а ситуація непередбачувана, то ви можете виїхати. Зрозуміло, що не всі мають таку можливість: люди працюють у Києві, не мають родичів у селах або містах-супутниках", - зазначив він.

РФ провела розвідку і готує масовану атаку: що відомо

За даними моніторингових каналів, країна-агресор РФ готується до нанесення масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Атаку можна чекати ближче до вихідних або на початку наступного календарного тижня.

Уточнюється, що на вихідних температура повітря знову опуститься до близько -20 градусів. Цілі ймовірного обстрілу РФ - енергетична та газова інфраструктура України.

Українців попередили про те, що атака може бути проведена в два етапи в різні дні.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Геннадій Рябцев новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мінус два винищувачі з екіпажами: РФ втратила Су-30 і Су-34 за один день

Мінус два винищувачі з екіпажами: РФ втратила Су-30 і Су-34 за один день

00:19Світ
У Києві вводять графіки відключення світла: як діятимуть нові правила

У Києві вводять графіки відключення світла: як діятимуть нові правила

22:35Енергетика
Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозу

Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозу

21:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

Китайський гороскоп на завтра, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Останні новини

04:12

4 суворих заборони: що не можна робити у свято 29 січня

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дідуся в кріслі за 27 секунд

03:22

Кличко радить виїхати з Києва: експерт уточнив, для кого це реально

02:40

Європа "закипає": скоро спека зробить життя в частині країн нестерпним

01:53

Мерц різко висловився щодо вступу України до ЄС у 2027 році: відомо подробиці

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися УкраїніВідключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні
01:12

5 продуктів, які категорично не можна зберігати у пластиковому контейнері

00:19

Мінус два винищувачі з екіпажами: РФ втратила Су-30 і Су-34 за один день

28 січня, середа
23:55

Французьке Le Figaro присвятило статтю 22-річній ветеранці та переможниці "Танців із зірками"Відео

23:31

Загроза обвалення фронту: Sky News про ризик втрати двох великих міст на сході

Реклама
22:48

Запах з котячого лотка зникне назавжди: прості поради, які реально працюютьВідео

22:38

Без опалення сотні багатоповерхівок: Кличко про відновлення подачі тепла у Києві

22:35

У Києві вводять графіки відключення світла: як діятимуть нові правила

21:36

Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозуВідео

21:28

"Дуже боляче": Андре Тан показав свій спалений в Херсоні магазин після "прильоту"

21:24

Літаки, системи ППО та ракети: деталі нових пакетів допомоги Франції та ФРН Україні

21:01

Новий графік відключень для Рівненської області: коли не буде світла 29 січня

20:52

Нові графіки відключень для Черкас і області - коли не буде світла 29 січня

20:34

Психологи назвали 11 неочевидних ознак, які видають низький рівень IQ

20:33

У Трампа анонсували прямі переговори України та РФ: названо спірне питанняВідео

20:33

Яке ваше найголовніше слово в житті: місяць народження відкриває секрет

Реклама
20:27

Світло вимикатимуть весь день: графіки для Запорізької області на 29 січня

19:59

Концерт пам'яті Степана Гігі: українська співачка відмовилася від участі в заходіВідео

19:37

Учні можуть не ходити на уроки християнської етики: за якої умови

19:33

Всього одна хитрість — і яєчня буде ідеальною: смак здивує з першої виделкиВідео

19:31

МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки

19:10

Є всі ознаки російської підготовки до агресії у БалтіїПогляд

18:55

Через 40 років зірка фільму "Брудні танці" повернеться до своєї ролі

18:43

Відключення світла 29 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в четвер

18:38

Правові виклики підготовки до повоєнних виборів

18:33

Холод перетворює українців на "монстрів": що відбувається з мозком під час війниВідео

18:29

Найгірше – попереду: у Раді назвали терміни ускладнення ситуації в енергетиці

18:12

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

17:54

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

17:51

Ці знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот: хто казково розбагатіє

17:36

"Безпорадне нікчемство": розкрито сценарій повного краху режиму Путіна

17:34

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

17:13

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

17:10

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

16:59

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з тістом за 51 секунду

16:58

Буде по 135 гривень за пачку: ціни на затребуваний продукт різко стрибнуть

Реклама
16:30

Назавжди забути про накип: супершвидкий і безпечний метод очищення чайникаВідео

16:25

"Після консультації з ангелами": відомий український ведучий одружився в СШАФото

16:23

"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на КиївщиніФотоВідео

16:07

Посівний календар на лютий 2026: найкращі дні для посіву розсади та квітів

15:57

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення новини компанії

15:40

"Ти не просто мій чоловік": Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна

15:33

Як відкрити замерзле авто та не зламати ручку: секрет, який мають знати всіВідео

15:29

"Це була найстрашніша ніч": як загинув рятувальник під час атаки на Київ

15:26

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заявуВідео

15:15

Легендарний жакет і несподівані вирізи: 5 трендів, які варто повторити в 2026 році

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена Зеленська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти