Коли для Києва відновлять графіки відключень світла та якими вони будуть – КМВА

Відключення світла в Києві - в КМВА попередили про жорсткі графіки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Графіки погодинних відключень електроенергії для столиці України можуть відновитися вже найближчими днями. Про те, якими вони будуть розповіла речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

"Стосовно відновлення планових графіків електроенергії, як зауважив віцепрем'єр-міністр, ми найближчим часом до них повернемось, тільки вони будуть досить жорсткими. Ми чекаємо цього дня на день", - повідомила вона. відео дня

Речниця КМВА повідомила, що відновлення графіків погодинних відключень у Києві залежить від величезної роботи енергетиків, які докладають максимальних зусиль для відновлення електропостачання міста.

/ Скріншот

Водночас Катерина Поп зазначила, що погодні умови суттєво ускладнюють їхню роботу, тому поки неможливо назвати конкретну дату повного відновлення світла. Крім того, нові атаки ворога на енергетичні системи можуть значно збільшити обсяг роботи для всіх залучених бригад, комунальників і енергетиків.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли з'являються графіки відключень світла для Києва - думка експерт

Як писав Главред, енергосистема столиці залишається в аварійному стані навіть після відновлення критичної інфраструктури. Вона пошкоджена настільки, що найближчим часом не вдасться повернути її до стабільної роботи. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Telegraf.

За його словами, столицю тимчасово перевели на зовнішнє живлення, тому є надія, що протягом 5–7 днів у Києві з’являться чіткі графіки відключень. Харченко додав, що підвищення температури повітря полегшить ситуацію та зменшить споживання, проте миттєвого покращення очікувати не варто.

"Електрика буде доступніша за таких температур. Ми ще не рахували точно, але я думаю, що це додає півтори-дві години на добу. Але сказати, що це вирішить ситуацію, зараз не можна", - наголосив він.

Відключення світла і опалення в Києві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня в Київській області енергетикам вдалося стабілізувати електропостачання, і регіон поступово переходить від екстрених відключень до планових погодинних графіків. Про це повідомили в ДТЕК.

Натомість у самому Києві ситуація з електро- та теплопостачанням залишається складною. Мешканцям найбільш постраждалих районів доведеться почекати кілька днів до повного відновлення тепла, зокрема на Троєщині, де для цього необхідно відновити роботу ТЕЦ-6 і стабілізувати ТЕЦ-5 та Дарницьку ТЕЦ. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк.

Повернення Києва до графіків погодинних відключень поки неможливе через дефіцит електроенергії, зазначили в ДТЕК.

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

