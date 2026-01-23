У Києві через критичний стан енергосистеми ситуація залишається дуже складною, тож мешканцям радять за можливості залишити столицю.

Зробити запаси їжі та води, або виїхати: Кличко звернувся до киян із заявою / Колаж: Главред, фото: КМВА, ДСНС

У кожному районі Києва облаштували опорні пункти обігріву (пункти незламності), де мешканці столиці зможуть не лише зігрітися, а й залишитися на ночівлю у разі тривалої відсутності тепла та світла.

Такі пункти забезпечать пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням та засобами гігієни. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, місто готується до різних сценаріїв розвитку подій, враховуючи складну ситуацію в енергетиці та високу ймовірність нових атак ворога на критичну інфраструктуру.

"Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто має можливість виїхати за місто, де є альтернативні джерела тепла й живлення, не відкидайте таку опцію", - звернувся мер до киян.

Окремо він закликав роботодавців організувати гнучкі графіки роботи та, за можливості, перевести працівників на дистанційний формат.

Перша ланка реагування у кожному районі - це районна держадміністрація, яка оперативно збирає інформацію та координує роботу з міським штабом. "Райони повинні чітко зосередитися на життєво важливих питаннях і працювати злагоджено", - наголосив Кличко.

Мер підкреслив, що всі міські служби та департаменти КМДА працюють у режимі 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність столиці. Цілодобово працюють комунальні служби, лікарні та соціальні заклади.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, енергосистема Києва навіть після підключення об’єктів критичної інфраструктури працює в аварійному режимі, адже вона зазнала серйозних руйнувань і пошкоджень, що не дозволяє швидко повернути її до стабільної роботи. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

22 січня у кількох регіонах України були запроваджені аварійні відключення електроенергії через складний стан енергосистеми після російських атак, повідомили в НЕК "Укренерго".

Водночас ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, однак енергетики вже підготували технічні рішення, які дозволять перейти від екстрених відключень до більш жорстких, але передбачуваних погодинних графіків. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, завдання — вийти на такий режим у найближчі дні.

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

