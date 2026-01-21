Кияни тікають зі столиці через холод і темряву: Кличко назвав цифру за січень

Наразі 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення.

У Києві критична ситуація з опаленням та світлом

Головні факти:

РФ б’є по енергетиці Києва, загрожуючи гуманітарною кризою

600 тис. людей уже виїхали зі столиці

5600 будинків залишаються без опалення

Київ опинився на межі масштабної гуманітарної кризи через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі столиці. Про це мер міста Віталій Кличко розповів у коментарі британському виданню The Times, наголосивши, що атаки на енергетичні об’єкти та тепломережі мають на меті зламати стійкість киян у розпал зими.

За словами Кличка, лише у січні зі столиці вимушено виїхали близько 600 тисяч мешканців, тоді як загальна кількість населення Києва оцінюється приблизно у три мільйони. Мер закликав тих, хто має можливість, тимчасово залишити місто, адже аварійні служби працюють на межі можливостей, намагаючись відновити електропостачання після чергового масованого удару РФ.

Ситуація з базовими комунальними послугами залишається критичною: понад 5600 багатоквартирних будинків досі без опалення. Через ризик замерзання труб комунальні служби були змушені спустити воду з централізованих систем теплопостачання та водопостачання — крок, який підкреслює масштаб проблеми.

Кличко наголосив, що удари по інфраструктурі мають очевидну мету — створити умови, за яких місто не зможе функціонувати, а люди будуть змушені покинути свої домівки.

"Росія прагне довести Київ до гуманітарної катастрофи, залишивши людей без тепла посеред зими", — підкреслив він.

Де в Києві розташовані Пункти незламності

Найзручніше скористатися картою пунктів незламності в додатках Дія (розділ доступний офлайн) або Київ Цифровий.

Також актуальний перелік доступний на офіційному порталі КМДА.

Коли в будинки киян повернуть світло і тепло - прогноз

Прессекретар Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила, що комунальні служби усувають наслідки російських обстрілів, однак ситуація покращиться, коли зміниться погода.

За її словами, в столиці склалася досить важка ситуація з теплопостачанням і холодним водопостачанням.

Чи витримає Київ нові атаки - думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.

Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Яка ситуація в Києві після обстрілів - останні новини

Як писав Главред, після російського обстрілу в ніч на 20 січня президент Зеленський сказав, що в усіх регіонах, де були "прильоти", вже почалися відновлювальні роботи.

"На сьогодні найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, в Харкові", - сказав президент.

20 січня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що без опалення залишаються 4000 багатоповерхівок з 5635, в яких не було теплопостачання після атаки РФ на столицю. У понад 1600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.

У Києві також запровадили аварійні відключення світла. Жителі міста сидять без електрики 10 годин і більше.

Варто також ознайомитись:

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року.

