Кияни тікають зі столиці через холод і темряву: Кличко назвав цифру за січень

Головні факти:
- РФ б’є по енергетиці Києва, загрожуючи гуманітарною кризою
- 600 тис. людей уже виїхали зі столиці
- 5600 будинків залишаються без опалення
Київ опинився на межі масштабної гуманітарної кризи через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі столиці. Про це мер міста Віталій Кличко розповів у коментарі британському виданню The Times, наголосивши, що атаки на енергетичні об’єкти та тепломережі мають на меті зламати стійкість киян у розпал зими.
За словами Кличка, лише у січні зі столиці вимушено виїхали близько 600 тисяч мешканців, тоді як загальна кількість населення Києва оцінюється приблизно у три мільйони. Мер закликав тих, хто має можливість, тимчасово залишити місто, адже аварійні служби працюють на межі можливостей, намагаючись відновити електропостачання після чергового масованого удару РФ.
Ситуація з базовими комунальними послугами залишається критичною: понад 5600 багатоквартирних будинків досі без опалення. Через ризик замерзання труб комунальні служби були змушені спустити воду з централізованих систем теплопостачання та водопостачання — крок, який підкреслює масштаб проблеми.
Кличко наголосив, що удари по інфраструктурі мають очевидну мету — створити умови, за яких місто не зможе функціонувати, а люди будуть змушені покинути свої домівки.
"Росія прагне довести Київ до гуманітарної катастрофи, залишивши людей без тепла посеред зими", — підкреслив він.
Де в Києві розташовані Пункти незламності
Найзручніше скористатися картою пунктів незламності в додатках Дія (розділ доступний офлайн) або Київ Цифровий.
Також актуальний перелік доступний на офіційному порталі КМДА.
Коли в будинки киян повернуть світло і тепло - прогноз
Прессекретар Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила, що комунальні служби усувають наслідки російських обстрілів, однак ситуація покращиться, коли зміниться погода.
За її словами, в столиці склалася досить важка ситуація з теплопостачанням і холодним водопостачанням.
Чи витримає Київ нові атаки - думка експерта
Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.
Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.
"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.
Яка ситуація в Києві після обстрілів - останні новини
Як писав Главред, після російського обстрілу в ніч на 20 січня президент Зеленський сказав, що в усіх регіонах, де були "прильоти", вже почалися відновлювальні роботи.
"На сьогодні найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, в Харкові", - сказав президент.
20 січня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що без опалення залишаються 4000 багатоповерхівок з 5635, в яких не було теплопостачання після атаки РФ на столицю. У понад 1600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.
У Києві також запровадили аварійні відключення світла. Жителі міста сидять без електрики 10 годин і більше.
Варто також ознайомитись:
- У Києві злили воду з систем опалення: чи будуть проблеми з відновленням тепла
- У Києві десятки будинків без опалення: озвучено найгірший сценарій з переселенням
- Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві
Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред