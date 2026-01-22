Рус
Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Юрій Берендій
22 січня 2026, 18:13оновлено 22 січня, 19:09
Міністерство внутрішніх справ закликає українців заздалегідь підготуватися та забезпечити запас необхідних речей на 3–5 діб через ситуацію в нергетиці.
Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось
В МВС зкраїнців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • МВС опублікувало інструкцію для українців через надвичайну ситуацію в енергетиці
  • Громадян закликали зробити запаси води,їжі тамедикаментів на 3-5 днів

Міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомила пресслужба МВС.

У Міністерстві внутрішніх справ радять заздалегідь підготуватися і мати вдома запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання та необхідних ліків щонайменше на три-п'ять діб.

"Подбайте про запас води, продуктів і ліків щонайменше на 3 доби, а також наявність корму та води для домашніх улюбленців", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось
/ Фото: МВС

Також українцям рекомендують зібрати тривожну валізу з документами, теплим одягом, аптечкою, засобами обігріву й особистої гігієни, перевірити справність транспорту та подбати про достатній запас пального і готівки.

Окрім цього, важливо стежити за офіційною інформацією від органів влади, утеплити вікна й двері для збереження тепла, заздалегідь зарядити телефони, ліхтарі, павербанки та інші джерела живлення.

МВС також радить знати місця розташування укриттів, пунктів незламності та обігріву поблизу, уникати перебування на вулиці в темну пору доби без нагальної потреби та використовувати світловідбивні елементи на одязі. Окрему увагу рекомендують приділити роз’ясненню дітям правил безпеки.

Коли скасують графіки відключень світла - думка експерта

Як раніше писав Главред, повне припинення погодинних відключень електроенергії в Україні можливе не раніше ніж через два-три роки. Про це в коментарі Телеграфу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Коментуючи перспективи пом’якшення або скасування обмежень електропостачання, він висловив доволі стриманий, радше песимістичний прогноз, зазначивши, що на повне зникнення графіків доведеться чекати ще кілька років.

"Графіки закінчаться років за два-три", - вказав він.

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, енергосистема Києва навіть після підключення об’єктів критичної інфраструктури працює в аварійному режимі, адже вона зазнала серйозних руйнувань і пошкоджень, що не дозволяє швидко повернути її до стабільної роботи. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

22 січня у кількох регіонах України були запроваджені аварійні відключення електроенергії через складний стан енергосистеми після російських атак, повідомили в НЕК "Укренерго".

Водночас ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, однак енергетики вже підготували технічні рішення, які дозволять перейти від екстрених відключень до більш жорстких, але передбачуваних погодинних графіків. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, завдання — вийти на такий режим у найближчі дні.

Про відомство: Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, пише Вікіпедія.

МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

МВД відключення відключення відключення світла
