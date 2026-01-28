'Приліт' у 17-поверхівку, розбиті авто і жертви: наслідки нічної атаки на Київ і область

Двоє людей загинули на Київщині після російського удару.

Атака на Київ і область - у ДСНС розповіли про наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Армія РФ атакувала Київ і Київську область

Зафіксовано "прильоти" в житлові будинки

На Київщині призвела до загибелі двох людей

В ніч на 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю та Київську область. Про наслідки розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Голосіївському районі Києва в результаті влучання в торець житлового 17-поверхового будинку сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено кілька припаркованих автомобілів.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місці працюють рятувальники та служби.

На Київщині в результаті російського обстрілу загинули дві людини, ще четверо - постраждали.

У Білогородській громаді Бучанського району в результаті ворожої атаки БПЛА "Герань-2" виникла пожежа в квартирі житлового 7-поверхового будинку. Постраждали 4 людини: жінка і двоє дітей (2016 і 2021 р.н.) отримали гостру реакцію на стрес, чоловік отруївся продуктами горіння.

На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Пожежа ліквідована.

Атака РФ на Україну 28 січня - що відомо

Як писав Главред, в ніч на 28 січня російська окупаційна армія завдала удару по ряду міст України дронами і ракетами.

У Запоріжжі загорівся житловий будинок, пошкоджено понад 100 квартир. У Київській області загинули чоловік і жінка в Білогородській громаді. У Києві вночі працювали сили ППО. По Кривому Рогу російська армія завдала балістичного удару.

В ніч на 28 січня Росія знову обстріляла Одесу. Окупанти застосували ударні безпілотники. Зафіксовано влучання БПЛА в приватний житловий будинок. У Київському районі Одеси безпілотник потрапив на територію православного монастиря. Травмовано три людини.

Зазначимо, сьогодні в Одесі – День жалоби за загиблими під час російської атаки в ніч на 27 січня.

Шахеди – що відомо / Інфографіка: Главред ​

РФ готує масовану атаку: що відомо

За даними моніторингових каналів, країна-агресор РФ готується до завдання масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Атаку можна очікувати ближче до вихідних або на початку наступного календарного тижня.

Уточнюється, що на вихідних температура повітря знову опуститься до близько -20 градусів. Цілі ймовірного обстрілу РФ - енергетична та газова інфраструктура України.

Українців попередили про те, що атака може бути проведена в два етапи в різні дні.

Інші новини:

