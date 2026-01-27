РФ провела розвідку і готує масовану атаку: названо ймовірні цілі та терміни

В останні дні ворожі БПЛА ведуть активну розвідку об'єктів в Україні.

РФ може готувати новий масований обстріл / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, depositphotos.com/ua

Головне:

РФ готується до нанесення масованого ракетно-дронового удару

Атака може бути проведена в 2 етапи в різні дні

Країна-агресор РФ готується до нанесення масованого ракетно-дронового удару по Україні, ворог вже визначив цілі обстрілу.

Атаку можна очікувати ближче до вихідних або на початку наступного календарного тижня, попереджає профільний ресурс єРадар.

Ймовірні цілі удару РФ

Відзначається, що в останні дні ворожі БПЛА ведуть активну розвідку об'єктів в Україні. Уточнюється, що на вихідних температура повітря знову опуститься до близько -20 градусів. Цілі ймовірного обстрілу РФ - енергетична і газова інфраструктура України.

Загроза обстрілу: до чого готуватися

Українців попередили про те, що атака може бути проведена в 2 етапи в різні дні:

Етап 1 - в ударі по Києву можуть бути задіяні балістичні ракети з комплексів "Іскандер-М", С-300/400; Ракети Х-22 з бортів Ту-22м3; Крилаті ракети "Іскандер-К" і Х-59/69; Ракети "Кинжал" з бортів МіГ-31К; БПЛА типу "Shahed" та його аналоги.

- в ударі по Києву можуть бути задіяні балістичні ракети з комплексів "Іскандер-М", С-300/400; Ракети Х-22 з бортів Ту-22м3; Крилаті ракети "Іскандер-К" і Х-59/69; Ракети "Кинжал" з бортів МіГ-31К; БПЛА типу "Shahed" та його аналоги. Етап 2 - удар по великих енергетичних і газових об'єктах на заході України: можуть застосовуватися крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160; Крилаті ракети 9М729 "Новатор" підвищеної дальності з комплексів "Іскандер-М1"; Крилаті ракети "Калібр" з морських носіїв; Ракети "Кинжал" з бортів МіГ-31К; БПЛА типу "Shahed" та його аналоги.

РФ може готувати удар Орєшніком

Як уточнює ресурс Оperinform, зберігається підвищена загроза застосування балістичної ракети середньої дальності Орєшнік по території України протягом наступних 48 годин.

Думка про завдання російських ударів: ключові акценти

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначив, що атаки РФ на підстанції та магістральні лінії електропередачі істотно дестабілізують українську енергосистему і ускладнюють перерозподіл електроенергії між регіонами. У такій ситуації, за його словами, короткочасні відключення електрики є необхідним кроком для збереження стабільної роботи мережі.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-терориста Росії завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Кількість постраждалих зросла.

Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ атакувала Україну дронами і ракетами. У ряді регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БПЛА.

Під ударами ворога - об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини і житло мирних людей. У Білоцерківському районі в результаті ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

