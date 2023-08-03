"Клепати ракети і бити по Росії": експерт озвучив "рецепт" вступу України в НАТО

Україні потрібно докорінно змінювати взаємини із Заходом і не варто діяти в тих рамках, які нам намагаються нав'язати, вважає Тарас Загородній.

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Загородній озвучив "рецепт" вступу України до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив ризик того, що Захід залишає питання членства України в НАТО як предмет торгу з Москвою.

Загородній не виключає, що такий варіант дійсно може бути, однак, це не в інтересах України.

"Значить, висновок наступний: ми повинні будувати власні ракети, створювати власні озброєння та інше. Якщо хтось хоче торгуватися з Москвою, то нехай торгується, а ми в цей час просто будемо лупити по території Російської Федерації, знищуючи її нафтові заводи, інфраструктуру. Нехай торгуються, Україна-то тут при чому?", - сказав Загородній під час чату на Главреді.

За словами експерта, в цьому випадку ситуація докорінно зміниться.

"У такому випадку Захід вмовлятиме Україну не бити по території Росії. І тоді ми поставимо українське риторичне запитання "А що нам за це буде?". Розумієте, як змінюється диспозиція? Якщо нас запитають, що ми за це хочемо, ми скажемо, що хочемо в НАТО. Якщо нам будуть розповідати, що це не так просто, що вони з Росією намагаються домовитися, то добре, нехай домовляються далі, а ми продовжимо клепати ракети і бити по території Росії", - сказав Загородній.

Експерт додав, що українці досі не зрозуміли, наскільки серйозно змінили геополітичну ситуацію у світі.

"Всі чекали падіння України: Німеччина ділила свої бенефіти, деякі кола в США і Китай були до цього готові. Але ми зламали всі їхні плани. Наприклад, Китай, у якого спочатку були одні плани на десятиліття, тобто війна із Заходом, змушений був їх коригувати лише через те, що Україна вперлася. Україна повинна і далі упиратися, адже, як казав Аль Капоне, "добрим словом і пістолетом завжди можна добитися більше, ніж просто добрим словом". Ми не повинні діяти в тих рамках, які нам намагаються нав'язати, шукати якісь крапки з комою і перекладати папірці. Ми повинні думати про те, скільки можливостей в України бити по Росії, щоб бути в змозі у відповідь на випущену нею по нас ракету, відповісти двома по ній", - вважає Загородній.

Таким чином Україна зможе торгуватися про те, щоб отримати від Заходу, наприклад, ATACMS.

Загородній впевнений, що якщо "хтось хоче домовлятися з Росією - це їхні особисті проблеми".

"Хлопці поки що не зрозуміли постановку питання, не зрозуміли, що круті пацани – в Києві, а тому спочатку потрібно домовлятися з ними, а потім вже говорити з Росією, але з урахуванням інтересів України. Така постановка питання докорінно змінює наші взаємини із Заходом. Адже тоді не ми будемо просити, щоб нас прийняли в НАТО, а нас будуть вмовляти, щоб ми вступили в Альянс. І тоді ми знову поставимо наше запитання "А що нам за це буде?". Так поводиться Ізраїль. І це правильно, тому що так влаштований світ", - резюмував він.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім на Главреді:

Вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня, країни НАТО ухвалили рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без плану дії щодо членства. Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися в Північноатлантичний альянс. За словами генерального секретаря Організації Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає низку умов.

Глава Пентагону Ллойд Остін впевнений у членстві України в НАТО. За його словами, наша країна стане членом Альянсу після закінчення війни та перемоги над РФ. Разом з тим, на його думку, Україні "ще є над чим працювати" на шляху до стандартів НАТО.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська влада нібито може "обміняти" деякі окуповані території взамін на вступ до НАТО. Принаймні такий сценарій він не виключає.

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса вважає, що Україні навряд чи запропонують повноцінне членство в НАТО у найближчі роки.

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