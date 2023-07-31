Велика війна Росії проти НАТО: експерт пояснив для чого Кремль накопичує війська

У Росії в запасі знаходяться 20-25 мільйонів чоловіків, які чекають свого часу, повідомив Сергій Кривенко.

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Кривенко розповів, чи Росія може почати війну з НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко розповів, чи Кремль дійсно може задіяти цей план великої війни з НАТО.

"Я не політолог і не військовий експерт, не хочеться нічого зайвого придумувати і говорити, але ми бачимо, що до слів керівництва Росії, якими вони б божевільними не здавалися, треба ставитися серйозно. Те, що вони, в принципі, говорять, потім намагаються і робити. Яким би це божевіллям не здавалося, але є дуже багато свідчень того, що Кремль серйозно готується, принаймні, до затяжної війни", - зазначив експерт.

Кривенко наголосив, що у Росії виділили досить великі гроші на реновацію і перебудову бомбосховищ.

"У мирний час всі над цим сміялися, мовляв, кому це прийде в голову, але вони заздалегідь це робили. Навіщо збільшують призовний вік? Це ж люди, що знаходяться в запасі Збройних сил для того, щоб провести мобілізацію, мати можливість закликати величезну кількість людей", - пояснив він.

Відомо, що у Росії в запасі знаходяться 20-25 мільйонів чоловіків віком від 27 до 55 років.

"Це - величезна кількість. Стільки вони не зможуть призвати, бо немає стільки офіцерів, озброєння, навчальних центрів, щоб це все пропустити. Але ще до мільйона (нинішня армія РФ вже налічує мільйон) військовослужбовців з напругою сил, звичайно, закликати вони можуть. Не хотілося б дійсно виступати в ролі пророка, але до цих слів треба ставитися серйозно. Принаймні, Кремль не готовий поступатися і буде продовжувати цю божевільну війну", - підсумував Кривенко.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Кривенка Главреду:

"Війна" Росії та НАТО

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