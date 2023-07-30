Гарантії Україні до вступу в НАТО: Єрмак анонсував перемовини зі США

Наступного тижня Україна почне перемовин зі США, які передбачають підписання двосторонньої угоди щодо надання гарантій безпеки. Йдеться про гарантії до моменту, коли Київ вступить до НАТО. Подібні угоди будуть підписані і з іншими державами-партнерами. Про це заявив радник керівника Офісу президента Андрій Єрмак.
У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що перемовини зі Штатами почнуться вже наступного тижня. Домовленості діятимуть до вступу України до Північноатлантичного альянсу – найнадійнішої гарантії безпеки.
"Доки в нашій країні йде війна і ми не можемо приєднатися до НАТО, наша держава повинна заручитися надійними гарантіями на перехідний період... Зараз ми працюємо над двосторонніми угодами з кожним з цих партнерів. Зі Сполученими Штатами починаємо перемовини вже наступного тижня", - зазначив чиновник.
За його словами, керівники держав G7 і Україна у Вільнюсі вже підписали спільну декларацію про майбутнє надання гарантій безпеки Києву.
"До цієї декларації вже приєдналися більше десятка інших країн, і майже щотижня приєднуються нові держави", - сказав він і додав, що з державами будуть підписані двосторонні угоди з конкретними пунктами.
Також глава Офісу президента додав, що гарантії передбачатимуть чіткі і тривалі зобов'язання, які допоможуть Києву "перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому".
"Це будуть чітко описані формати і механізми підтримки. Йдеться про оборонну та фінансову підтримку, а також про санкції та покарання агресора", - наголосив Андрій Єрмак.
Гарантії безпеки для України
Президент Володимир Зеленський після Ради НАТО-Україна сказав, що Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський висловив сподівання, згідно з якими Україна вступить до Альянсу по завершенню війни з Росією.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що G7 погодила декларацію про гарантії безпеки для України. За словами чиновника, дуже важливо, щоб до наступного саміту НАТО у Вашингтоні Київ переміг у війні агресора Москву і погодив гарантії безпеки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну. На думку Блінкена, потрібно показати Путіну, що запас міцності України більший, ніж у російської держави.
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