Захоплення коридору у Польщі з відривом Балтії від НАТО: Світан оцінив заяви з РФ

Якщо ПВК Вагнер навіть в теорії спробує піти на Сувалкський коридор, вона потрапить під флангові удари армії Польщі та країн Балтії, вважає Роман Світан.

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Вагнеру треба 5 мільйонів бойовиків, щоб атакувати Сувалкський коридор - Світан / Колаж: Главред, фото: Главред, соцмережі

Бойовики ПВК Вагнер у Білорусі не здатні піти на захоплення Сувалкського коридору. Для проведення операції їм знадобилася б угруповання в 5 мільйонів людей. Навіть вся армія країни-агресора Росії не зможе досягти такої мети. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він прокоментував сценарій, який описувався в західних ЗМІ. Зокрема, були припущення, згідно з якими Росія може захопити Сувалкський коридор і в такому випадку відріже Естонію, Латвію і Литву не тільки від Польщі, а й від усього НАТО.

На думку експерта, сценарій неможливий, оскільки ПВК Вагнер для реалізації подібної операції знадобилося б близько 5 мільйона бойовиків. Тут нічого не зможе зробити і вся армія РФ. До того ж у разі атаки найманці потраплять під флангові удари Польщі та країн НАТО.

"Пригожинці за підтримки всіх російських військ цілий рік йшли 30 кілометрів від Попасної до Бахмута. Протяжність Сувалкського коридору становить 100 кілометрів. Угруповання Вагнер з Білорусі може пройти цю відстань хіба що силами 5 мільйонів бойовиків. Місто Сувалки і "коридор" – просто лінія кордону між Польщею і країнами Балтії. Кордон в 100 кілометрів – відстань між Білоруссю і Калінінградською областю. Ані теоретично, ані технічно вони не зможуть там пройти, тому що в разі спроби потраплять під флангові удари найпотужніших армій Польщі та балтійських держав. Для операції потрібна мінімум 5-мільйонна армія, і зараз немає жодного штабу, який би опрацьовував подібний маршрут. Навіть вся армія Росії не здатна це зробити", - пояснив Світан.

Також він додав, що заяви з Росії, пов'язані з погрозами захоплення Сувалкського коридору, виглядають безглуздо.

"В рамках військового аналізу подібні речі навіть не розглядаються", - підкреслив Роман Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Погрози Росії на адресу Польщі

Директор агресора Росії Володимир Путін раніше вигадав, що Польща і Литва нібито "хочуть окупувати Україну". Він вирішив вибухнути погрозами на адресу Варшави.

"Західні території нинішньої Польщі - подарунок Сталіна полякам, чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо", - сказав глава Кремля.

Самопроголошений голова Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з Путіним вигадав, що бойовики ПВК Вагнер нібито "хочуть на екскурсію до Варшави і Жешув". Мовляв, Лукашенко утримує найманців від такого шляху.

Крім того, Лукашенко навигадував, що НАТО і Польща, мовляв, "хочуть відрубати захід України". Білорусь буцімто "не допустить такого сценарію".

"Передача українських земель Польщі неприйнятна, якщо західна Україна попросить про допомогу, ми будемо надавати", - підкреслив у своєму творі Лукашенко.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, чому бойовики Вагнер не здатні на провокації проти країн НАТО:

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