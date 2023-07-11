Україна стане членом НАТО, вимогу про ПДЧ скасовано - Столтенберг

Водночас повідомляється, що Україна отримає запрошення до НАТО, якщо виконає певні умови.

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НАТО скасувало вимогу про ПДЧ для України / фото : lrt.lt

Країни-члени НАТО погодилися скасувати вимогу про виконання Плану дій для вступу України до Альянсу. Однак саме запрошення на вступ Україна отримає лише після того, як виконає певні умови. Про це під час брифінгу в рамках саміту заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодилися скасувати вимогу для Плану дій щодо членства. Це змінить шлях України до членства від двоетапного процесу до одноетапного процесу", - підкреслив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО поки не озвучив вимоги, які повинна буде виконати Україна. Водночас він акцентував на тому, що терміни запрошення держави до Альянсу залежатимуть і від того, чи погодяться з цим союзники НАТО.

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"Ми також чітко прояснили, що ми надішлемо запрошення для України приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і умови будуть виконані", - заявив Столтенберг.

Він також додав, що союзники погодили пакет для наближення України до НАТО. Туди увійшли 3 елементи.

Елементи наближення України до НАТО

НАТО погодило нову багаторічну програму підтримки, щоб уможливити перехід від радянських доктрин і навчальних програм на стандарти Альянсу. Також тут мова йде про допомогу в перебудові сектора безпеки і задоволення критичних потреб країни в паливі, медикаментах, обладнанні для розмінування.

Другим елементом є початок роботи Ради Україна-НАТО, де проводитимуть консультації, розглядатимуть кризові ситуації та прийматимуть важливі рішення. На цих засіданнях Україна буде у рівних умовах з іншими членами НАТО.

Що стосується третього елемента, то тут йдеться про власне формулювання щодо вступу України до НАТО.

Дивіться відео про головні підсумки саміту НАТО:

НАТО скасувало вимогу про ПДЧ для України / фото: скріншот

Саміт НАТО у Вільнюсі

Як повідомлялося, Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.

Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.

Байден і Шольц висловилися щодо майбутнього України і назвали саміт НАТО у Вільнюсі історичним. Країни-члени НАТО погодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.

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