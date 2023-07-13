'Немає сумнівів': глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни

Україні "ще є над чим працювати" на шляху до стандартів НАТО, впевнений Ллойд Остін.

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Ллойд Остін оцінив євроатлантичні перспективи України/ Колаж: Главред, Фото: defense.gov, УНІАН

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін оцінив перспективи приєднання України до НАТО.

Він не сумнівається в тому, що Україна приєднається до НАТО після завершення війни. Про це він заявив в інтерв'ю CNN за підсумками саміту Альянсу.

"Ми чули, що майже кожна країна в цій кімнаті сказала те ж саме", - сказав глава американського оборонного відомства.

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Разом з тим, на його думку, Україні "ще є над чим працювати" на шляху до стандартів НАТО.

"Хоча ми робимо цю роботу зараз, коли вони ведуть цю війну, потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний набір можливостей", — додав Остін.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов оцінив саміт НАТО у Вільнюсі. Той результат, який досяг президент України Володимир Зеленський в рамках саміту НАТО у Вільнюсі — це перемога українців, вважає він.

Як каже Данілов, Україна обов'язково буде в НАТО, А Російська імперія не існуватиме.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Пізніше стало відомо, що Рада Україна-НАТО замінить попередній формат співпраці-Комісію "Україна-НАТО", яка не збиралася з 2017 року через блокування проросійськи налаштованою Угорщиною.

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