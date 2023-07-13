Експерт пояснив, чи скоро Україна отримає повноцінне членство в НАТО

Вступ України до НАТО, вважає експерт Ілля Куса, залежить частково і від українців, і від міжнародної кон'юнктури.

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Членство в НАТО повністю не вирішить проблем України - Ілля Куса / колаж Главред, фото УНІАН і facebook.com/navy.mil.gov.ua

Україні навряд чи запропонують повноцінне членство в НАТО в найближчі роки. Про це в інтерв'ю Главреду сказав експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

"Це залежить частково від нас і міжнародної кон'юнктури. Тобто того, скільки це все триватиме, якими будуть умови до того моменту. Мені складно сказати. Базово я б виходив з того, що нам навряд чи запропонують повноцінне членство в найближчі роки. Та й за великим рахунком, членство в НАТО повністю не вирішує наших проблем, оскільки це не відповідає на виклики, які стоять перед нами. Тому до нього треба ставитися просто як до інструменту, який буде доступний в якомусь майбутньому при певних умовах. Але якщо він недоступний, це не означає, що ми не можемо вирішувати питання нашої безпеки без членства в НАТО. Адже навіть без нього цілком можна вирішувати наші питання в області безпеки, що ми і демонструємо останні півтора року", – сказав він.

Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". відео дня За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

Вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня, країни НАТО прийняли рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без плану дії щодо членства. Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися в Північноатлантичний альянс. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає ряд умов.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО, коли завершиться війна з агресором Росією. На думку гаранта, в самому Альянсі повинні бути зацікавлені в євроатлантичній інтеграції України не менше, ніж сам Київ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна поки не може отримати запрошення в НАТО. Держсекретар не бачить такої можливості, поки йде війна з окупантом Росією. Однак Альянс посилюватиме Київ для того, щоб Україна змогла наблизитися до стандартів НАТО.

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