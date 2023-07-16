Україна може обміняти території на вступ до НАТО - Арестович

Колишній радник Офісу президента вважає, що звільнення окупованих територій військовим шляхом принесе багато жертв.

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Україна може вступити в НАТО, відмовившись від окупованих територій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Українська влада нібито може "обміняти" деякі окуповані території взамін на вступ до НАТО. Принаймні такий сценарій не виключає колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Про це він заявив під час розмови з російською журналісткою Юлією Латиніною.

Арестович каже, що звільнення окупованих територій військовим шляхом понесе за собою дуже багато жертв. Щоб уникнути цього, Україна може нібито "відмовитися" від цих територій, щоб швидко стати членом НАТО.

"80% територій ми утримуємо. Виходить, здебільшого держави, як вони нам обіцяють, припиняємо війну і вступаємо в НАТО. Можу сказати, це суперісторичний шанс", – сказав Арестович.

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Водночас він акцентував на тому, що навіть за такого сценарію Україна не відмовлятиметься від Криму та інших окупованих територій.

"Просто пропонують робити це невійськовим шляхом. Або робити це військовим шляхом – але якою ціною. Ціною загибелі 200 тисяч дорослого чоловічого населення, зруйнованої економіки", – пояснив він.

Він знаходить у цьому схожість з історією розділеної Німеччини.

Вступ України до НАТО

Глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни. Ллойд Остін переконаний, що Україна вступить до НАТО після закінчення війни та перемоги над РФ. Разом з тим, на його думку, Україні "ще є над чим працювати" на шляху до стандартів НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну. Поки Путін вірить, що він може здобути перемогу в цій кривавій війні, він буде її продовжувати. Потрібно показати йому, що він не протримається довше, ніж Україна, каже Блінкен.

Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТО. За словами президента, почали готувати зміст для роботи Ради Україна-НАТО, укладення договорів з партнерами про гарантії безпеки.

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