Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка з кавуном за 27 секунд

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших серед шанувальників головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти дрібні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
Отже, ви готові до завдання? Уважно подивіться на два зображення чоловіка, який купує кавун. Спочатку картинки можуть здатися однаковими, але на них приховані 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 27 секунд? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!
Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів.
Вам вдалося знайти всі три відмінності?
Вітаємо тих, хто це зробив: у вас відмінні навички спостереження.
Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
